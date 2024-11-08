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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Члены НАТО решительно осуждают путина и Ким Чен Ына из-за расширения войны против Украины

Члены НАТО решительно осуждают путина и Ким Чен Ына из-за расширения войны против Украины

Киев  •  УНН

17:12 • 6250 просмотра

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Североатлантический совет выпустил заявление об осуждении военного сотрудничества россии и КНДР. Страны-члены НАТО призвали россию соблюдать международные обязательства и резолюции ООН.

Члены НАТО решительно осуждают решение лидеров россии и КНДР относительно опасного расширения неспровоцированной агрессивной войны россии против Украины. Кремль призвали придерживаться международных обязательств. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета по КНДР, передает УНН.

К этому заявлению присоединяются Австралия, Япония, Новая Зеландия, Республика Корея и Украина.

"Члены НАТО решительно осуждают решение лидеров российской федерации и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) относительно опасного расширения неспровоцированной агрессивной войны россии против Украины. В дополнение к уже существенной поддержке КНДР военных усилий россии путем предоставления миллионов боеприпасов и баллистических ракет, тысячи боевых подразделений, развернутых КНДР, является опасным расширением ее текущей поддержки незаконной агрессивной войны россии против Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что углубление военного сотрудничества между россией и КНДР глубоко влияет на евроатлантическую безопасность с последствиями также для Индо-Тихоокеанского региона.

Также в НАТО отмечают, что расширение военного сотрудничества между Россией и КНДР является нарушением ряда резолюций Совета безопасности ООН, в частности 2270 (2016), 1718 (2006) и 1874 (2009). Это особенно вопиюще, учитывая статус России как постоянного члена Совета Безопасности ООН.

"Мы призываем россию вернуться к выполнению этих резолюций и соблюдать свои международные обязательства", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что заявление россии от 26 сентября о том, что денуклеаризация КНДР "не рассматривается", является неприемлемым, поскольку оно подрывает глобальный режим нераспространения, прямо противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и еще больше обостряет региональную напряженность.

"Заявление россии является частью ее более широких усилий, направленных на подрыв глобального режима нераспространения и снятия санкций ООН. Мы призываем все страны не оказывать какой-либо помощи агрессии россии и осуждаем всех, кто способствует и тем самым продолжает незаконную войну России против Украины", - говорится в заявлении.

Рютте хочет обсудить с Трампом противодействие угрозам на фоне сотрудничества россии с Китаем, КНДР и Ираном7 ноября 2024, 11:39 • 15748 просмотров

Кроме того, отмечается, что НАТО будет продолжать работать со своими партнерами, в частности в Индийско-Тихоокеанском регионе, чтобы способствовать миру и стабильности и предотвращать подрыв региональной и глобальной стабильности РФ и теми, кто способствует ее военным усилиям.

Члены Альянса продолжают усиливать сдерживание и защиту НАТО от всех угроз и вызовов во всех сферах и на многих стратегических направлениях в евроатлантическом регионе.

"Союзники, как никогда, остаются решительными в поддержке Украины столько, сколько нужно, чтобы Украина победила. Союзники и партнеры продолжают наращивать важную политическую, военную, финансовую, экономическую и гуманитарную помощь, поскольку Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН", - говорится в заявлении.

Отмечается, что союзники полны решимости поддерживать Украину в развитии сил, способных победить российскую агрессию, в соответствии с обещанием долгосрочной помощи Украине в области безопасности.

США консультируются с союзниками относительно реакции на развертывание солдат КНДР на Курщине - Госдеп8 ноября 2024, 10:57 • 15088 просмотров

Дополнение

Зеленский заявлял, что противодействие появлению в рф солдат из Северной Кореи должно стать достаточно сильным, ведь первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире. Президент подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы этот шаг на расширение войны стал проигрышным.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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