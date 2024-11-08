США консультируются с союзниками относительно реакции на развертывание солдат КНДР на Курщине - Госдеп

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Киев  •  УНН

10:57 • 7197 просмотра

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Госдеп США проводит консультации с партнерами по ответу на развертывание северокорейских войск на Курщине. Миллер подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину и работать над сохранением альянса.

США проводят консультации с партнерами по ответу на развертывание северокорейских солдат на Курщине для потенциального привлечения к боевым действиям против украинских военных, сказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга 7 ноября, пишет УНН.

Детали

«Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно надлежащего ответа на развертывание северокорейских солдат на Курщине для потенциального привлечения к боевым действиям (...) против украинских солдат, но я не имею никаких сообщений сегодня», - сказал представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что «мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно того, каким должен быть ответ прямо сейчас». «И я не буду прогнозировать, каким будет этот ответ, потому что уместно, чтобы мы вели такие разговоры с нашими союзниками и партнерами», - отметил Миллер.

«Я думаю, важно помнить, что ответ на агрессию России против Украины был не только ответом Соединенных Штатов. (...) Это ответ, который мы организовали от имени более чем 50 стран, и поэтому мы собираемся проконсультироваться с ними о том, каким должен быть соответствующий ответ, то ли со стороны Соединенных Штатов, то ли со стороны других стран, то ли совместный ответ, как мы сделали сегодня», - подчеркнул представитель Госдепа.

«Я могу вам сказать, что от имени Соединенных Штатов мы будем продолжать поддерживать Украину. Мы собираемся продолжать поддерживать их на поле боя, и мы собираемся продолжать работать над сохранением альянса, который мы создали для поддержки Украины, для ответа на агрессию России», - отметил Миллер.

Комментируя заявление представителя МИД Китая заявил, что вопрос «отправления северокорейских войск и военного альянса между Северной Кореей и Россией - это то, что Северная Корея и Россия могут сделать как суверенные государства, представитель Госдепа указал, что «мы считаем, что углубление партнерства в сфере безопасности между Россией и Северной Кореей - и, конечно, развертывание северокорейских войск для участия в боевых действиях против украинских солдат - это то, что должно беспокоить всех в регионе». «Мы непосредственно подняли эти вопросы перед Китаем, сказали им, что, по нашему мнению, это должно быть их беспокойство, и это то, что они должны поднять перед обеими странами», - указал Миллер.

Зеленский в Будапеште обсудил с генсеком НАТО привлечение войск КНДР к войне против Украины7 ноября 2024, 20:20 • 45679 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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