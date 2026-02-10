$43.050.09
Болгарские активисты заявили об обнаружении базы ЧВК "Вагнер" в горах вблизи села Кладница

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Общественная ассоциация BOEC сообщила об обнаружении секретного объекта российской военизированной организации возле села Кладница. Активисты утверждают, что здание используется для координации подрывной деятельности, имеет российский флаг и эмблему ЧВК.

Болгарские активисты заявили об обнаружении базы ЧВК "Вагнер" в горах вблизи села Кладница

Общественная ассоциация BOEC сообщила об обнаружении секретного объекта российской военизированной организации в Перникской области Болгарии. Активисты утверждают, что вблизи населенного пункта Кладница функционирует усиленно охраняемое здание, используемое как база для координации подрывной деятельности. Об этом пишет УНН.

Детали

Во время прямой трансляции лидер BOEC Георгий Георгиев продемонстрировал кадры из горной местности, где расположен подозрительный объект. По его словам, здание находится под строгим контролем вооруженных лиц с собаками.

Люди вокруг дома одеты в одежду и головные уборы с логотипом российской военизированной террористической организации "Вагнер", которая находится под контролем российских спецслужб

- подчеркнул Георгиев.

Помимо экипировки персонала, на самом сооружении зафиксировали российский флаг и эмблему ЧВК.

Руководитель "Россотрудничества" признал привлечение ЧВК к открытию "русских домов" в Африке13.01.26, 23:39 • 16564 просмотра

Активисты отмечают, что доступ на территорию строго ограничен, а присутствующие там лица ведут себя как профессиональные военные. По мнению представителей ассоциации, наличие подобного объекта на территории страны-члена НАТО является прямой угрозой национальной безопасности и требует немедленной реакции правоохранительных органов.

Критика бездействия МВД и отчет в правоохранительные органы

Ассоциация BOEC официально подала отчет в Министерство внутренних дел Болгарии, требуя проверки деятельности вооруженных лиц и законности пребывания символики подсанкционной организации на болгарской земле. Георгиев выразил опасения, что среди охранников объекта могут быть действующие или бывшие сотрудники местных служб безопасности.

Мы позвонили в Министерство внутренних дел, чтобы узнать, как они отреагируют. Спрячутся ли они и исчезнут, как в деле Петрохана?

- спросил лидер активистов, намекая на предыдущие случаи игнорирования сообщений о российском присутствии.

Участвовали в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер": разоблачены двое граждан Молдовы и украинец29.01.26, 15:36 • 3290 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Село
Санкции
Война в Украине
НАТО
Болгария