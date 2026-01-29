Участвовали в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер": разоблачены двое граждан Молдовы и украинец

Разоблачены три человека, участвовавшие в вооруженной агрессии против Украины в составе частной военной компании "Вагнер", передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум иностранным наемникам и гражданину Украины, которые участвовали в вооруженной агрессии против нашего государства.

Двум гражданам Республики Молдова инкриминировано наемничество (ч. 4 ст. 447 УК Украины). Следствие установило, что после вербовки, финансирования и подготовки в структуре ЧВК "Вагнер" они были вооружены и направлены для участия в боевых действиях против Украины. Зафиксировано их участие в боях в Бахмутском районе Донецкой области.

Гражданину Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). В условиях военного положения он добровольно вступил в ЧВК "Вагнер" и воевал против Вооруженных Сил Украины в Донецкой области.

Правоохранительные органы продолжают системную работу по документированию преступлений, совершенных наемниками и предателями, с целью привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законом.

Сейчас решается вопрос избрания подозреваемым мер пресечения.

Финляндия депортировала в россию бывшего наемника ЧВК "Вагнера"