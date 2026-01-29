Брали участь у війні проти України у складі ПВК "Вагнер": викрито двох громадян Молдови та українця

Викрито трьох осіб, які брали участь у збройній агресії проти України у складі приватної військової компанії "Вагнер", передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом іноземним найманцям та громадянину України, які брали участь у збройній агресії проти нашої держави.

Двом громадянам Республіки Молдова інкриміновано найманство (ч. 4 ст. 447 КК України). Слідство встановило, що після вербування, фінансування та підготовки у структурі ПВК "Вагнер" вони були озброєні та направлені для участі в бойових діях проти України. Зафіксовано їхню участь у боях у Бахмутському районі Донецької області.

Громадянину України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). В умовах воєнного стану він добровільно вступив до ПВК "Вагнер" і воював проти Збройних Сил України на Донеччині.

Органи правопорядку продовжують системну роботу з документування злочинів, вчинених найманцями та зрадниками, з метою притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до закону.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів.

