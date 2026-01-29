$42.770.19
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир'я" між росією та Україною
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
Брали участь у війні проти України у складі ПВК "Вагнер": викрито двох громадян Молдови та українця

Київ • УНН

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом іноземним найманцям та громадянину України, які брали участь у збройній агресії проти нашої держави.

Брали участь у війні проти України у складі ПВК "Вагнер": викрито двох громадян Молдови та українця

Викрито трьох осіб, які брали участь у збройній агресії проти України у складі приватної військової компанії "Вагнер", передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом іноземним найманцям та громадянину України, які брали участь у збройній агресії проти нашої держави.

Двом громадянам Республіки Молдова інкриміновано найманство (ч. 4 ст. 447 КК України). Слідство встановило, що після вербування, фінансування та підготовки у структурі ПВК "Вагнер" вони були озброєні та направлені для участі в бойових діях проти України. Зафіксовано їхню участь у боях у Бахмутському районі Донецької області.

Катер з прапором "вагнера" помічений на річці Нарва, Естонія вимагає пояснень від рф02.11.25, 19:31 • 7925 переглядiв

Громадянину України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). В умовах воєнного стану він добровільно вступив до ПВК "Вагнер" і воював проти Збройних Сил України на Донеччині.

Органи правопорядку продовжують системну роботу з документування злочинів, вчинених найманцями та зрадниками, з метою притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до закону.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фінляндія депортувала до росії колишнього найманця ПВК "вагнера"15.11.25, 18:54 • 5500 переглядiв

Антоніна Туманова

