Финляндия депортировала в россию бывшего наемника ЧВК "Вагнера"
Финляндия депортировала в россию бывшего наемника ЧВК "Вагнера", который незаконно пересек границу в июне. Пограничная служба Северной Карелии осуществила депортацию, поскольку информация о его прошлом стала публичной.
Из Финляндии в рф депортирован российский военный, бывший наемник частной военной компании "Вагнера", который в июне незаконно пересек границу и попал в Финляндию. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Депортацию осуществила пограничная служба Северной Карелии. Ведомство заявило, что обнародует информацию об этом конкретном случае, поскольку заявления о прошлом этого индивида распространились публично.
Ранее Yle сообщало, что финские власти задержали гражданина рф, служившего в частной военной компании "Вагнера". Пограничная служба Северной Карелии задержала его в городе Китеэ 17 июня после того, как он незаконно пересек границу с рф в лесистой местности вдоль границы.
Мужчина, которого, по информации издания, зовут Евгений, заявил финским чиновникам, что он "бежит от войны". В то же время YLE нашла ряд изображений Евгения на оккупированных территориях востока Украины, где он участвовал в боевых действиях. В своих публичных аккаунтах в соцсетях он представлялся бойцом "Вагнера" и публиковал видео с критикой российского военного руководства.
Финские власти ранее подтвердили YLE, что мужчина подал заявку на получение международной защиты в Финляндии.
