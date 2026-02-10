$43.050.09
Болгарські активісти заявили про виявлення бази ПВК "вагнер" у горах поблизу села Кладниця

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Громадська асоціація BOEC повідомила про виявлення секретного об'єкта російської воєнізованої організації біля села Кладниця. Активісти стверджують, що будівля використовується для координації підривної діяльності, має російський прапор та емблему ПВК.

Громадська асоціація BOEC повідомила про виявлення секретного об'єкта російської воєнізованої організації у Перницькій області Болгарії. Активісти стверджують, що поблизу населеного пункту Кладниця функціонує посилено охоронювана будівля, яку використовують як базу для координації підривної діяльності. Про це пише УНН.

Деталі

Під час прямої трансляції лідер BOEC Георгій Георгієв продемонстрував кадри з гірської місцевості, де розташований підозрілий об'єкт. За його словами, будівля перебуває під суворим контролем озброєних осіб із собаками.

Люди навколо будинку одягнені в одяг та головні убори з логотипом російської воєнізованої терористичної організації "Вагнер", яка перебуває під контролем російських спецслужб

- підкреслив Георгієв.

Окрім екіпірування персоналу, на самій споруді зафіксували російський прапор та емблему ПВК.

Керівник "россотруднічества" визнав залучення ПВК до відкриття "русскіх домов" в Африці13.01.26, 23:39 • 16563 перегляди

Активісти наголошують, що доступ до території суворо обмежений, а присутні там особи поводяться як професійні військові. На думку представників асоціації, наявність подібного об'єкта на території країни-члена НАТО є прямою загрозою національній безпеці та вимагає негайної реакції правоохоронних органів.

Критика бездіяльності МВС та звіт до правоохоронців

Асоціація BOEC офіційно подала звіт до Міністерства внутрішніх справ Болгарії, вимагаючи перевірки діяльності озброєних осіб та законності перебування символіки підсанкційної організації на болгарській землі. Георгієв висловив побоювання, що серед охоронців об'єкта можуть бути чинні або колишні співробітники місцевих служб безпеки.

Ми зателефонували до Міністерства внутрішніх справ, щоб дізнатися, як вони відреагують. Чи вони сховаються та зникнуть, як у справі Петрохана?

- запитав лідер активістів, натякаючи на попередні випадки ігнорування повідомлень про російську присутність.

Брали участь у війні проти України у складі ПВК "Вагнер": викрито двох громадян Молдови та українця29.01.26, 15:36 • 3290 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Село
Санкції
Війна в Україні
НАТО
Болгарія