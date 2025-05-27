Болгария на пути к еврозоне: ЕС одобрит заявку на вступление с 1 января 2026 года

ЕС вскоре одобрит заявку Болгарии на принятие евро уже с 1 января 2026 года, что сделает ее 21-м членом валютного союза блока, передает УНН со ссылкой на POLITICO.

Детали

После многих лет ожидания несколько чиновников сообщили СМИ, что Европейская комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, наконец дадут свое благословение в отчете, который будет опубликован в следующую среду.

Вступление Болгарии в евро поможет стране увеличить торговлю с остальными членами блока, сократить транзакционные издержки и усилить ее влияние в Брюсселе.

"Вступление в евро только укрепит (суверенитет) Болгарии — мы будем участвовать в процессе принятия решений ЕЦБ", — сказал POLITICO Атанас Пеканов, болгарский экономист и бывший заместитель премьер-министра страны.

В течение десятилетий лев — местная валюта — был привязан к евро, но страна не имела права голоса в решениях ЕЦБ по денежно-кредитной политике, поскольку не была членом. Если Болгария присоединится к единой валюте, как и планировалось, в 2026 году, центральный банкир Болгарии займет официальное место в Управляющем совете ЕЦБ. Однако, поскольку страна будет лишь 13-м по величине членом союза, на долю которого приходится менее 1 процента его валового внутреннего продукта, ее влияние на Совет будет ограниченным.

Добавим

Однако критики предупреждают, что этот шаг не лишен риска. Например, принятие единой валюты может спровоцировать по крайней мере единовременный рост цен — особенно навредив более бедным домохозяйствам в сельской местности — поскольку предприятия воспользуются переходом.

В среднесрочной перспективе низкие внутренние цены также имеют тенденцию адаптироваться к более высоким европейским нормам благодаря росту торговли внутри блока. Это было характерно для недавних стран, таких как Словакия, Эстония и Литва, все из которых изначально испытали рост инфляции.

Наиболее остро опасения заключаются в том, что инфляция ударит по основным товарам, таким как овощи, особенно в сельской местности, где у потребителей меньше выбора.

"(Сельские избиратели настроены скептически) не потому, что они евроскептики, а из-за опасений по поводу роста стоимости жизни", — сказал Пеканов, который является основным сторонником вступления в евро.

Прислушиваясь к таким опасениям, президент Болгарии Румен Радев вызвал шок по всей стране, объявив в начале этого месяца, что он хочет провести национальный референдум, чтобы отсрочить вступление страны в евро.

Однако это вряд ли будет разрешено Конституционным судом страны, который уже постановил в предыдущих случаях, что такое голосование будет неконституционным.

Заявление Радева также непопулярно в парламенте, где большинство болгарских партий поддерживают принятие евро.

В настоящее время София находится на пути к выполнению критериев вступления в еврозону, снизив инфляцию до целевого уровня — одно из самых больших препятствий в этом процессе на данный момент.

Чтобы присоединиться к еврозоне, средний уровень инфляции в Болгарии с апреля 2024 года по апрель 2025 года должен быть в пределах 1,5 процентных пункта от уровня трех стран ЕС с самой низкой инфляцией.

В 2024 году это были Ирландия (1 процент), Италия (1,4 процента) и Люксембург (1,6 процента).

Инфляция в Болгарии снизилась с 4,7 процента в 2023 году до 2,6 процента в 2024 году. Но ожидается, что в этом году она вырастет до 3,6 процента — значительно выше ставки еврозоны в 2,1 процента на 2025 год — в основном из-за повышения НДС на многие позиции в начале года.