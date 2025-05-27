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Болгарія на шляху до єврозони: ЄС схвалить заявку на вступ з 1 січня 2026 року

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Європейська комісія та Європейський центральний банк дадуть згоду на вступ Болгарії до єврозони. Очікується, що це відбудеться 1 січня 2026 року, що зробить країну 21-м членом валютного союзу.

Болгарія на шляху до єврозони: ЄС схвалить заявку на вступ з 1 січня 2026 року

ЄС незабаром схвалить заявку Болгарії на прийняття євро вже з 1 січня 2026 року, що зробить її 21-м членом валютного союзу блоку, передає УНН з посиланням на POLITICO.

Деталі

Після багатьох років очікування кілька чиновників повідомили ЗМІ, що Європейська комісія та Європейський центральний банк (ЄЦБ), як очікується, нарешті дадуть своє благословення у звіті, який буде опубліковано наступної середи.

Вступ Болгарії до євро допоможе країні збільшити торгівлю з рештою членів блоку, скоротити транзакційні витрати та посилити її вплив у Брюсселі.

"Вступ до євро лише зміцнить (суверенітет) Болгарії — ми братимемо участь у процесі прийняття рішень ЄЦБ", — сказав POLITICO Атанас Пеканов, болгарський економіст і колишній заступник прем'єр-міністра країни.

Протягом десятиліть лев — місцева валюта — був прив'язаний до євро, але країна не мала права голосу в рішеннях ЄЦБ щодо грошово-кредитної політики, оскільки не була членом. Якщо Болгарія приєднається до єдиної валюти, як і планувалося, у 2026 році, центральний банкір Болгарії займе офіційне місце в Управляючій раді ЄЦБ. Однак, оскільки країна буде лише 13-м за величиною членом союзу, на частку якого припадає менше 1 відсотка її валового внутрішнього продукту, її вплив на Раду буде обмеженим.

Додамо

Проте критики попереджають, що цей крок не позбавлений ризику. Наприклад, прийняття єдиної валюти може спровокувати принаймні одноразове зростання цін — особливо нашкодивши біднішим домогосподарствам у сільській місцевості — оскільки підприємства скористаються переходом.

У середньостроковій перспективі низькі внутрішні ціни також мають тенденцію адаптуватися до вищих європейських норм завдяки зростанню торгівлі всередині блоку. Це було характерно для нещодавніх країн, таких як Словаччина, Естонія та Литва, усі з яких спочатку відчули зростання інфляції.

Найбільш гостро побоювання полягають у тому, що інфляція вдарить по основних товарах, таких як овочі, особливо в сільській місцевості, де у споживачів менше вибору.

"(Сільські виборці налаштовані скептично) не тому, що вони євроскептики, а через побоювання щодо зростання вартості життя", — сказав Пеканов, який є основним прихильником вступу до євро.

Прислухаючись до таких побоювань, президент Болгарії Румен Радев викликав шок по всій країні, оголосивши на початку цього місяця, що він хоче провести національний референдум, щоб відтермінувати вступ країни до євро.

Проте це навряд чи буде дозволено Конституційним судом країни, який вже постановив у попередніх випадках, що таке голосування буде неконституційним.

Заява Радева також непопулярна в парламенті, де більшість болгарських партій підтримують прийняття євро.

В даний час Софія знаходиться на шляху до виконання критеріїв вступу до єврозони, знизивши інфляцію до цільового рівня — одна з найбільших перешкод у цьому процесі на даний момент.

Щоб приєднатися до єврозони, середній рівень інфляції в Болгарії з квітня 2024 року по квітень 2025 року має бути в межах 1,5 відсоткових пункти від рівня трьох країн ЄС з найнижчою інфляцією.

У 2024 році це були Ірландія (1 відсоток), Італія (1,4 відсотка) та Люксембург (1,6 відсотка).

Інфляція в Болгарії знизилася з 4,7 відсотка в 2023 році до 2,6 відсотка в 2024 році. Але очікується, що цього року вона зросте до 3,6 відсотка — значно вище ставки єврозони в 2,1 відсотка на 2025 рік — в основному через підвищення ПДВ на багато позицій на початку року.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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