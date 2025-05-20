"Болезненно для россии - полезно для мира": Зеленский в разговоре с фон дер Ляйен назвал приоритеты 18-го пакета санкций против рф

$41.580.08
46.860.41
ukenru
путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив
12:52 • 13232 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
12:13 • 15234 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
11:15 • 40034 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Эксклюзив
07:47 • 38933 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

20 мая, 05:58 • 142074 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 91190 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 154066 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 109807 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

19 мая, 12:24 • 266716 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Эксклюзив
19 мая, 09:06 • 129960 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
52%
744мм
Популярные новости

Две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

20 мая, 05:24 • 22280 просмотра

В Херсоне россияне утром атаковали маршрутку с дрона: есть пострадавшие

20 мая, 05:39 • 46655 просмотра

Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 108 вражеских дронов

20 мая, 05:59 • 62986 просмотра

Крупнейший инвестор Tesla сбросил крупный пакет акций автопроизводителя, призывая к распродаже

20 мая, 06:47 • 43255 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 76659 просмотра
публикации

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

12:52 • 13242 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

11:15 • 40051 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 142094 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 127948 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

19 мая, 13:42 • 153385 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Петр Фиала

Джо Байден

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Испания

Реклама
УНН Lite

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 76695 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 68674 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 66193 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 150409 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 153157 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

F-16 Fighting Falcon

Самоходная гаубица CAESAR

Телеграмма

Шахед-136

"Болезненно для россии - полезно для мира": Зеленский в разговоре с фон дер Ляйен назвал приоритеты 18-го пакета санкций против рф

Киев • УНН

 • 734 просмотра

Владимир Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен 18-й пакет санкций ЕС, подчеркнув необходимость ограничения российской нефти и финансовых схем. Также скоординировали действия после переговоров с Трампом.

"Болезненно для россии - полезно для мира": Зеленский в разговоре с фон дер Ляйен назвал приоритеты 18-го пакета санкций против рф

Президент Украины Владимир Зеленский провел еще один международный звонок - с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, оценив новый санкционный пакет ЕС против рф как "шаг в правильном направлении" и назвав секторы, на которые должен быть нацелен 18-й пакет санкций блока против россии. Стороны скоординировались после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщил Глава государства, пишет УНН.

Поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен и весь ЕС за 17-й санкционный пакет. Это шаг в правильном направлении. Важно жестко ограничивать российский танкерный флот, который служит финансированию убийств, а также все схемы, которые россия использует для развития военной промышленности

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул: "Чем больше будет давления на россию, тем больше будет мотивов у москвы идти к настоящему миру".

Обсудили с Урсулой уже и подготовку 18-го санкционного пакета Евросоюза. Российская нефть, инфраструктура торговли энергоресурсами, банки и финансовые схемы - это то, что наиболее болезненно для россии, а соответственно, наиболее полезно для мира

- отметил Зеленский.

Он при этом выразил благодарность "всем, кто адвокатирует необходимость усиления санкций и принимает сильные решения".

"Также подробно обсудили вчерашний разговор с Президентом Трампом и нашу совместную дипломатическую работу с партнерами. Европа должна быть в процессе, и все шаги максимально координируем", - указал Зеленский.

Только что поговорила по телефону с Зеленским. Мы тесно координируем дальнейшие шаги. Европа только что приняла 17-й пакет жестких санкций. Готовится 18-й пакет с еще более жесткими санкциями. Пришло время усилить давление на россию, чтобы добиться прекращения огня

- написала сама фон дер Ляен в X.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сегодня, 20 мая, анонсировал серию переговоров с партнерами. В частности, поговорил уже с президентом Финляндии Александером Стуббом и с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Фон дер Ляен, Мелони и Стубб были среди тех европейских лидеров, с которыми Зеленский накануне, 19 мая, говорил с Трампом после разговора президента США с главой кремля владимиром путиным.

Axios узнало детали разговора Трампа с лидерами ЕС и Зеленским: кое-кто казался "удивленным" или "шокированным"20.05.25, 15:09 • 2396 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Джорджия Мелони
Александр Стабб
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Финляндия
Италия
Европа
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Brent
$65.40
Bitcoin
$104,783.20
S&P 500
$5,944.53
Tesla
$341.13
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,244.30
Ethereum
$2,488.71