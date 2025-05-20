"Болезненно для россии - полезно для мира": Зеленский в разговоре с фон дер Ляйен назвал приоритеты 18-го пакета санкций против рф

Президент Украины Владимир Зеленский провел еще один международный звонок - с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, оценив новый санкционный пакет ЕС против рф как "шаг в правильном направлении" и назвав секторы, на которые должен быть нацелен 18-й пакет санкций блока против россии. Стороны скоординировались после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщил Глава государства, пишет УНН.

Поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен и весь ЕС за 17-й санкционный пакет. Это шаг в правильном направлении. Важно жестко ограничивать российский танкерный флот, который служит финансированию убийств, а также все схемы, которые россия использует для развития военной промышленности - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул: "Чем больше будет давления на россию, тем больше будет мотивов у москвы идти к настоящему миру".

Обсудили с Урсулой уже и подготовку 18-го санкционного пакета Евросоюза. Российская нефть, инфраструктура торговли энергоресурсами, банки и финансовые схемы - это то, что наиболее болезненно для россии, а соответственно, наиболее полезно для мира - отметил Зеленский.

Он при этом выразил благодарность "всем, кто адвокатирует необходимость усиления санкций и принимает сильные решения".

"Также подробно обсудили вчерашний разговор с Президентом Трампом и нашу совместную дипломатическую работу с партнерами. Европа должна быть в процессе, и все шаги максимально координируем", - указал Зеленский.

Только что поговорила по телефону с Зеленским. Мы тесно координируем дальнейшие шаги. Европа только что приняла 17-й пакет жестких санкций. Готовится 18-й пакет с еще более жесткими санкциями. Пришло время усилить давление на россию, чтобы добиться прекращения огня - написала сама фон дер Ляен в X.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сегодня, 20 мая, анонсировал серию переговоров с партнерами. В частности, поговорил уже с президентом Финляндии Александером Стуббом и с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Фон дер Ляен, Мелони и Стубб были среди тех европейских лидеров, с которыми Зеленский накануне, 19 мая, говорил с Трампом после разговора президента США с главой кремля владимиром путиным.

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