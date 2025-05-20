"Болісно для росії - корисно для миру": Зеленський у розмові з фон дер Ляєн назвав пріоритети 18-го пакету санкцій проти рф

Президент України Володимир Зеленський провів ще один міжнародний дзвінок - з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, оцінивши новий санкційний пакет ЄС проти рф як "крок у правильному напрямку" і назвавши сектори, на які має бути націлений 18-й пакет санкцій блоку проти росії. Сторони скоординувалися після переговорів з президентом США Дональдом Трампом, повідомив Глава держави, пише УНН.

Подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і всьому ЄС за 17-й санкційний пакет. Це крок у правильному напрямку. Важливо жорстко обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств, а також усі схеми, які росія використовує для розбудови військової промисловості - написав Зеленський у соцмережах.

Президент підкреслив: "Що більше буде тиску на росію, то більше буде мотивів у москви йти до справжнього миру".

Обговорили з Урсулою вже й підготовку 18-го санкційного пакету Євросоюзу. Російська нафта, інфраструктура торгівлі енергоресурсами, банки й фінансові схеми - це те, що найбільш болісно для росії, а відповідно, найбільш корисно для миру - зазначив Зеленський.

Він при цьому висловив вдячність "усім, хто адвокатує необхідність посилення санкцій і ухвалює сильні рішення".

"Також детально обговорили вчорашню розмову з Президентом Трампом і нашу спільну дипломатичну роботу з партнерами. Європа має бути в процесі, і всі кроки максимально координуємо", - вказав Зеленський.

Щойно поговорила телефоном із Зеленським. Ми тісно координуємо подальші кроки. Європа щойно ухвалила 17-й пакет жорстких санкцій. Готується 18-й пакет із ще жорсткішими санкціями. Настав час посилити тиск на росію, щоб добитися припинення вогню - написала сама фон дер Ляєн у X.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський раніше сьогодні, 20 травня, анонсував серію переговорів з партнерами. Зокрема, поговорив уже з президентом Фінляндії Александром Стуббом та з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Фон дер Ляєн, Мелоні та Стубб були серед тих європейських лідерів, з якими Зеленський напередодні, 19 травня, говорив з Трампом після розмови президента США з главою кремля володимиром путіним.

Axios дізналося деталі розмови Трампа з лідерами ЄС та Зеленським: дехто здавався "здивованим" або "шокованим"