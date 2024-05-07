Более тысячи объектов культурного наследия пострадали от российской агрессии в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россия разрушила или повредила 1062 объекта культурного наследия. Больше всего повреждений получили памятники в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях. Об этом сообщает министерство культуры и информационной политики, передает УНН.

Детали

По данным Минкульта, с 24 февраля 2022 года до 25 апреля 2024-го рф разрушила или повредила 1062 объекта культурного наследия. Из них памятников национального значения - 123, местного значения - 864, только что выявленных объектов культурного наследия - 75.

В частности, памятники архитектуры и градостроительства составляют 316 объектов, архитектуры - 307, истории - 226, архитектуры и градостроительства, истории - 61, археологии - 56, архитектуры, истории - 39, монументального искусства - 21, градостроительства и монументально-декоративного искусства - 19, архитектуры, монументального искусства - 7, градостроительства - 5, науки и техники, архитектуры - 2, архитектуры и градостроительства, монументального искусства - 1, архитектуры, садово-паркового искусства - 1; архитектуры и садово-паркового искусства - 1.

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Памятники культурного наследия повреждены или разрушены в 18 областях:

Харьковская область - 299;

Херсонская область - 144;

Донецкая область - 125;

Одесская область - 115;

Черниговская область - 71;

Киевская область и г. Киев - 69;

Николаевская область - 44;

Запорожская область - 44;

Львовская область - 36;

Днепропетровская область - 34;

Луганская область - 30;

Сумская область - 25;

Хмельницкая - 10;

Полтавская область - 6;

Винницкая область - 4;

Житомирская область - 4;

Кировоградская - 1;

Черкасская - 1.

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