В Одесской области подсчитали сколько украинских культурных памятников области уничтожили вс рф

В Одесской области, с начала полномасштабного вторжения, в результате российских атак уничтожено и повреждено более 120 объектов культуры, в том числе 18 памятников национального значения. Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

Детали

Россияне повредили 123 культурных памятника Украины в Одесской области, - из них 18 национального значения, пишет МКИП. Также отмечается, что в. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в рамках рабочей поездки осмотрел поврежденные в результате атак ссс рф памятники культурного наследия Одессы. Речь идет об Одесском доме ученых, Одесском художественном музее и Одесском Спасо-Преображенском соборе.

Сегодня наш приоритет однозначный - устойчивость и мощь страны. Наши защитники берегут нашу землю, но вы, мои коллеги, вместе со своими коллективами, бережете нашу украинскую идентичность через сохранение культуры - подчеркнул в. и. о. Министра.

Дополнение

Еще в ведомстве отметили, что в Одесской области активно работают над выявлением, исследованием и популяризацией нематериального культурного наследия. В Национальный перечень от Одесской области добавлено 10 элементов. Отмечается, что в 2023 году в перечень было внесено три элемента.

Напомним,

Во время российской оккупации Херсона из краеведческого музея города было похищено около 23 000 экспонатов и некоторое техническое оборудование. Сейчас украинские специалисты решают вопрос эвакуации музейного фонда и хранения музейных предметов в хранилищах других областей Украины.

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