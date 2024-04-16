Пять старинных икон хотели переправить из Украины в США

Из Украины за границу хотели вывезти пять старинных икон конца XIX - начала ХХ века, в частности, борисовскую, старообрядческую и посеребренную, сообщили во вторник в Гостаможслужбе, пишет УНН.

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Обнаружили иконы во время таможенного контроля трех международных почтовых отправлений, которые, как сообщается, направлялись за пределы Украины, из Кропивницкого в США.

"Учитывая явные признаки старины, таможенники направили часть икон в Национальный художественный музей Украины и часть - в Национальный музей истории Украины для проведения экспертизы относительно возможной принадлежности святынь к культурным ценностям. Как определили специалисты музеев, все иконы имеют культурную и историческую ценность", - сообщили в ведомстве.

Из пяти икон, предоставленных на исследование, одна, как указано, идентифицирована как "Святой Николай Чудотворец" начала ХХ века. "Святыню можно отнести к знаменитой Борисовской иконописной школе. Стоит напомнить, что слобода Борисовка, где изготовлена икона, когда-то - крупный иконописный центр на украинской Слобожанщине, а ныне - историко-культурное явление. Борисовские иконы считаются уникальными за счет оригинальности техники иконописи, декора, иконографической трактовки", - рассказали в ведомстве.

Как сообщается, вторую икону эксперты определили как старообрядческую металлическую икону "Образ святого пророка Ильи" XIX в., украшенную голубой эмалью. Также специалистами определена икона "Воскресение Господне" конца XIX в., которая изготовлена в технике серебрения. Остальные две - иконы "Святой Архангел Михаил" конца XIX-начала ХХ в. и "Святой Иоанн воин" начала ХХ в. - изготовлены в иконописно-ремесленных мастерских по установленному образцу в соответствии с иконографическими канонами в российской империи.

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных и исторических ценностей за границу нужны разрешительные документы Министерства культуры Украины. Таких, как указано, таможенникам предоставлено не было. Иконы изъяты.

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