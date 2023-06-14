В Лувре покажут уникальные иконы из музея Ханенко

Детали

14 июня в Париже открылась выставка икон из киевского Музея Ханенко "У истоков сакрального образа". Экспозиция продлится до 6 ноября.

Выставка представляет четыре византийские иконы, датированные VI–VII веками: «Святые Сергий и Вакх», «Святой Иоанн Креститель», «Богородица с Младенцем» и «Святые Платон и Гликерия», а также микромозаику Святого Николая конца XIII века, отмечается в пресс-релизе Международного альянса по защите наследия в зонах конфликта (ALIPH), который организовывал их перевозку.

По информации Минкульта, в декабре прошлого года между Лувром, Министерством культуры и информационной политики Украины и Посольством Украины во Франции был подписан меморандум о расширении сотрудничества и многоуровневых партнерских проектов с музеями Украины. Сегодняшняя выставка является продолжением сотрудничества между музейными институтами Украины и Франции. Лувр принимает на хранение часть коллекции Национального музея Ханенко.

"Команды Лувра с декабря 2022 года сотрудничают со своими коллегами из Национального художественного музея имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве, чтобы в условиях строжайшей секретности разрешить передачу во Францию шестнадцати произведений из числа наиболее символических национальных коллекций Украины. Эта беспрецедентная по своему характеру и масштабу операция демонстрирует решительную поддержку Францией украинских деятелей культуры, которые ежедневно прилагают беспрецедентную энергию и творческий подход к ликвидации последствий войны", - сообщила пресс-служба Лувра.

"Поскольку они еще не раскрыли все свои тайны, эти шедевры сакрального искусства станут предметом глубокого анализа и изучения. Международный комитет, состоящий из украинских ученых и международных специалистов в этой области, поддержит это долгожданное исследование", - добавили в Лувре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возвращение скифского золота: Украина проведет переговоры с музеем в Нидерландах