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Повернення скіфського золота: Україна проведе переговори з музеєм в Нідерландах

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. У МЗС України повідомили про заплановані переговори з музеєм Алларда Пірсона про механізми повернення "скіфського золота" після того, як Верховний суд Нідерландів ухвалив остаточне рішення на користь Києва. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН

Повернення скіфського золота: Україна проведе переговори з музеєм в Нідерландах

Цитата

"Ми проведем переговори з музеєм Алларда Пірсона щодо механізмів повернення експонатів в Україну, які зараз перебувають на зберіганні в підвалах музею. Сподіваюся, що невдовзі унікальне “скіфське золото” буде там, де йому належить бути - у вільному українському Криму", - написала Джапарова на своїй сторінці у Facebook.

Доповнення

Музей Алларда Пірсона в Амстердамі отримав кримські скарби у тимчасове користування для проведення виставки з лютого по серпень 2014 року. Коли росія анексувала півострів, стало незрозуміло, кому передавати ці предмети: музеям в окупованому Криму чи Україні, тому музеєм Пірсона було прийнято рішення зберігати їх у резерві до тих пір, поки справа не буде остаточно вирішена судом, йдеться в повідомленні Верховного суду Нідерландів.

У грудні 2016 року Окружний суд Амстердама постановив, що кримські скарби мають бути передані державі Україна відповідно до Закону про культурну спадщину. Кримські музеї оскаржили рішення суду у Верховному суді. Верховний суд відхилив касаційну скаргу кримських музеїв.

«Рішення Верховного суду поставило крапку в суперечці. Музей Алларда Пірсона повинен передати художні цінності державі Україна, а не кримським музеям», - зазначається у вердикті найвищої судової інстанції.

«Цей кейс сам по собі був фактично абсурдним. Три учасники процесу: «кримські музеї», Україна як держава та приватний музей Аларда Пірсона. Фейкові, не існуючи в правовому просторі «кримські музеї», як позивач у справі, хотіли повернути артефакти, які є майном України, в окупований Крим. За музеями не формально була росія. Всі про це знали. Вся світова міжнародно-правова спільнота відстежувала кейс», - прокоментувала перша заступниця міністра закордонних справ України справ Еміне Джапарова.

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