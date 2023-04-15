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Євангеліє XVIII століття врятували під час окупації Ізюма: його реставрують

Євангеліє XVIII століття врятували під час окупації Ізюма: його реставрують

Київ • УНН

 • 1352126 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Під час окупації Ізюма співробітникам місцевого краєзнавчого музею вдалося врятувати Євангеліє, якому понад 300 років. Наразі його реставрують. Про це повідомляє Харківська ОВА, пише УНН.

Деталі

Над відновленням цієї унікальної пам'ятки періоду українського бароко наразі почали роботу фахівці Харківського відділу Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

Як розповіли в Департаменті культури і туризму ОВА, краєзнавчий музей в Ізюмі значно постраждав від ворожих обстрілів. У ньому вибиті вікна, пошкоджений дах, відсутнє світло та опалення.

Цитата

«Внаслідок російської агресії було пошкоджено будівлю музею, що створило несприятливі умови для паперового блоку цінної пам'ятки. Після деокупації Ізюма Євангеліє було перевезено у більш сприятливі умови. Тому ухвалили рішення провести термінові консерваційно-реставраційні заходи, щоб зупинити руйнівні процеси, які почалися в книжковому блоці», – повідомили в департаменті.

Доповнення

Ще під час Другої світової війни це Євангеліє XVIII століття також переховували співробітники музею, закопавши в землі. А вже під час повномасшабного вторгнення рф його сховали в самій будівлі музею.

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