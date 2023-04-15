Евангелие XVIII века спасли во время оккупации Изюма: его реставрируют

Детали

Над восстановлением этого уникального памятника периода украинского барокко сейчас начали работу специалисты Харьковского отдела Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины.

Как рассказали в Департаменте культуры и туризма ОВА, краеведческий музей в Изюме значительно пострадал от вражеских обстрелов. В нем выбиты окна, повреждена крыша, отсутствует свет и отопление.

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«В результате российской агрессии было повреждено здание музея, что создало неблагоприятные условия для бумажного блока ценного памятника. После деоккупации Изюма Евангелие было перевезено в более благоприятные условия. Поэтому приняли решение провести срочные консервационно-реставрационные мероприятия, чтобы остановить разрушительные процессы, которые начались в книжном блоке», – сообщили в департаменте.

Дополнение

Еще во время Второй мировой войны это Евангелие XVIII века также скрывали сотрудники музея, закопав в земле. А уже во время полномасштабного вторжения рф его спрятали в самом здании музея.