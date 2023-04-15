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Евангелие XVIII века спасли во время оккупации Изюма: его реставрируют

Евангелие XVIII века спасли во время оккупации Изюма: его реставрируют

Киев • УНН

 • 1352124 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Во время оккупации Изюма сотрудникам местного краеведческого музея удалось спасти Евангелие, которому более 300 лет. Сейчас его реставрируют. Об этом сообщает Харьковская ОВА, пишет УНН.

Детали

Над восстановлением этого уникального памятника периода украинского барокко сейчас начали работу специалисты Харьковского отдела Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины.

Как рассказали в Департаменте культуры и туризма ОВА, краеведческий музей в Изюме значительно пострадал от вражеских обстрелов. В нем выбиты окна, повреждена крыша, отсутствует свет и отопление.

Цитата

«В результате российской агрессии было повреждено здание музея, что создало неблагоприятные условия для бумажного блока ценного памятника. После деоккупации Изюма Евангелие было перевезено в более благоприятные условия. Поэтому приняли решение провести срочные консервационно-реставрационные мероприятия, чтобы остановить разрушительные процессы, которые начались в книжном блоке», – сообщили в департаменте.

Дополнение

Еще во время Второй мировой войны это Евангелие XVIII века также скрывали сотрудники музея, закопав в земле. А уже во время полномасштабного вторжения рф его спрятали в самом здании музея.

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