Возвращение скифского золота: Украина проведет переговоры с музеем в Нидерландах

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 15675 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 63305 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 112069 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 111899 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 259177 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 131604 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 120524 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 368631 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83417 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136116 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
70%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 126781 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 25223 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 107377 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 72917 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 12759 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 259179 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 290312 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 368633 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 344814 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 392546 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 73188 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 107642 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 127049 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 169640 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 78921 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Возвращение скифского золота: Украина проведет переговоры с музеем в Нидерландах

Киев • УНН

 • 264912 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В МИД Украины сообщили о запланированных переговорах с музеем Алларда Пирсона о механизмах возвращения "скифского золота" после того как Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение в пользу Киева. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН

Возвращение скифского золота: Украина проведет переговоры с музеем в Нидерландах

Цитата

"Мы проведем переговоры с музеем Алларда Пирсона о механизмах возвращения экспонатов в Украину, которые сейчас находятся на хранении в подвалах музея. Надеюсь, что вскоре уникальное “скифское золото” будет там, где ему положено быть - в свободном украинском Крыму", - написала Джапарова на своей странице в Facebook.

Дополнение

Музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил крымские сокровища во временное пользование для проведения выставки с февраля по август 2014 года. Когда россия аннексировала полуостров, стало непонятно, кому передавать эти предметы: музеям в оккупированном Крыму или Украине, поэтому музеем Пирсона было принято решение хранить их в резерве до тех пор, пока дело не будет окончательно решено судом, говорится в сообщении Верховного суда Нидерландов.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что крымские сокровища должны быть переданы государству Украина в соответствии с Законом о культурном наследии. Крымские музеи обжаловали решение суда в Верховном суде. Верховный суд отклонил кассационную жалобу крымских музеев.

«Решение Верховного суда поставило точку в споре. Музей Алларда Пирсона должен передать художественные ценности государству Украина, а не крымским музеям», - отмечается в вердикте высшей судебной инстанции.

«Этот кейс сам по себе был фактически абсурдным. Три участника процесса: «крымские музеи», Украина как государство и частный музей Аларда Пирсона. Фейковые, не существующие в правовом пространстве «крымские музеи», как истец по делу, хотели вернуть артефакты, являющиеся имуществом Украины, в оккупированный Крым. За музеями не формально была россия. Все об этом знали. Все мировое международно-правовое сообщество отслеживало кейс», - прокомментировала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евангелие XVIII века спасли во время оккупации Изюма: его реставрируют

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$61.84
Bitcoin
$76,836.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,476.75