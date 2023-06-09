Возвращение скифского золота: Украина проведет переговоры с музеем в Нидерландах

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"Мы проведем переговоры с музеем Алларда Пирсона о механизмах возвращения экспонатов в Украину, которые сейчас находятся на хранении в подвалах музея. Надеюсь, что вскоре уникальное “скифское золото” будет там, где ему положено быть - в свободном украинском Крыму", - написала Джапарова на своей странице в Facebook.

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Музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил крымские сокровища во временное пользование для проведения выставки с февраля по август 2014 года. Когда россия аннексировала полуостров, стало непонятно, кому передавать эти предметы: музеям в оккупированном Крыму или Украине, поэтому музеем Пирсона было принято решение хранить их в резерве до тех пор, пока дело не будет окончательно решено судом, говорится в сообщении Верховного суда Нидерландов.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что крымские сокровища должны быть переданы государству Украина в соответствии с Законом о культурном наследии. Крымские музеи обжаловали решение суда в Верховном суде. Верховный суд отклонил кассационную жалобу крымских музеев.

«Решение Верховного суда поставило точку в споре. Музей Алларда Пирсона должен передать художественные ценности государству Украина, а не крымским музеям», - отмечается в вердикте высшей судебной инстанции.

«Этот кейс сам по себе был фактически абсурдным. Три участника процесса: «крымские музеи», Украина как государство и частный музей Аларда Пирсона. Фейковые, не существующие в правовом пространстве «крымские музеи», как истец по делу, хотели вернуть артефакты, являющиеся имуществом Украины, в оккупированный Крым. За музеями не формально была россия. Все об этом знали. Все мировое международно-правовое сообщество отслеживало кейс», - прокомментировала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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