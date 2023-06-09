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"Скіфське золото" мають повернути Україні: Верховний суд Нідерландів сказав своє слово

Київ • УНН

 • 911085 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Верховний суд Нідерландів постановив, що "скіфське золото", після років судової тяганини, мають повернути Україні, повідомляє пресслужба суду, пише УНН.

"Скіфське золото" мають повернути Україні: Верховний суд Нідерландів сказав своє слово

Цитата

"Чи мають бути повернуті так звані кримські скарби в Нідерландах державі Україна чи до музеїв Криму? Апеляційний суд у жовтні 2021 року постановив, що повернення має бути здійснено державі Україна. Це рішення в силі. Так вирішив сьогодні Верховний суд", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, Верховний суд країни відхилив касаційну скаргу кримського музею, а тому постанову суду залишив без змін.

На думку Верховного суду, скарги (...) безпідставні. (...) На думку Верховного суду, апеляційний суд правильно застосував норми та правила закону. Рішенням Верховного суду цей спір припинено. Музей Алларда Пірсона має передати художні скарби державі Україна, а не музеям Криму", - сказано у повідомленні.

Доповнення

Скіфське золото - колекція з більш ніж 2 тис. предметів, які використовувалися для оформлення виставки “Крим: золото і секрети Чорного моря”, що проходила з лютого по серпень 2014 року у Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Невизначена ситуація з нею виникла після окупації москвою українського Криму в березні 2014 року. Свої права на експонати, вивезені з півострова, заявили музеї окупованого Криму і Україна. У зв’язку з цим Університет Амстердама, який курирує роботу Музею Алларда Пірсона, призупинив процедуру передачі цінностей до досягнення домовленості між сторонами або вирішення питання в юридичному порядку.

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення щодо необхідності повернути експонати Україні.

Суд визнав, що предмети спірної музейної колекції є культурними цінностями, які незаконно перебувають на території Нідерландів. Суд наголосив, що музейні артефакти належать державі Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО.

Однак, рішення оскаржили. Апеляційний суд Амстердама 11 березня 2019 року розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму за рішенням про повернення в Україну “скіфського золота”.

У жовтні 2021 року апеляційний суд в Амстердамі після 7 років розгляду справи в судових інстанціях прийняв рішення про “скіфське золото” на користь України.

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