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"Скифское золото" должны вернуть Украине: Верховный суд Нидерландов сказал свое слово

Киев • УНН

 • 911084 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Верховный суд Нидерландов постановил, что "скифское золото", после лет судебной волокиты, должны вернуть Украине, сообщает пресс-служба суда, пишет УНН.

"Скифское золото" должны вернуть Украине: Верховный суд Нидерландов сказал свое слово

Цитата

"Должны ли быть возвращены так называемые крымские сокровища в Нидерландах государству Украина или в музеи Крыма? Апелляционный суд в октябре 2021 года постановил, что возвращение должно быть осуществлено государству Украина. Это решение в силе. Так решил сегодня Верховный суд", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, Верховный суд страны отклонил кассационную жалобу крымского музея, а потому постановление суда оставил без изменений.

"По мнению Верховного суда, жалобы (...) безосновательны. (...) По мнению Верховного суда, апелляционный суд правильно применил нормы и правила закона. Решением Верховного суда этот спор прекращен. Музей Алларда Пирсона должен передать художественные сокровища государству Украина, а не музеям Крыма", - сказано в сообщении.

Дополнение

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки “Крым: золото и секреты Черного моря”, проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Неопределенная ситуация с ней возникла после оккупации москвой украинского Крыма в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили музеи оккупированного Крыма и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине.

Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которое имеет право требовать возвращения музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.

Однако, решение обжаловали. Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019 года начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину “скифского золота”.

В октябре 2021 года апелляционный суд в Амстердаме после 7 лет рассмотрения дела в судебных инстанциях принял решение о “скифском золоте” в пользу Украины.

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