У Луврі покажуть унікальні ікони з музею Ханенків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Відсьогодні до початку листопада в Луврі триватиме виставка старовинних ікон з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві. Експозиція «Біля витоків сакрального образу» презентує п'ять реліквій які є унікальними зразками світового іконопису. У Луврі повідомили, що ікони стануть предметом глибокого аналізу та вивчення фахівцями, передає УНН.
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14 червня у Парижі відкрилась виставка ікон із київського Музею Ханенків "Біля витоків сакрального образу". Експозиція триватиме до 6 листопада.
Виставка презентує чотири візантійські ікони, датовані VI–VII століттями: «Святі Сергій і Вакх», «Святий Іоанн Хреститель», «Богородиця з Дитям» і «Святі Платон та Гликерія», а також мікромозаїку Святого Миколая кінця XIII століття, зазначається в пресрелізі Міжнародного альянсу із захисту спадщини в зонах конфлікту (ALIPH), який організовував їх перевезення.
За інформацією Мінкульту, у грудні минулого року між Лувром, Міністерством культури та інформаційної політики України та Посольством України у Франції було підписано меморандум про розширення співпраці та багаторівневих партнерських проєктів з музеями України. Сьогоднішня виставка є продовженням співпраці між музейними інституціями України та Франції. Лувр приймає на зберігання частину колекції Національного музею Ханенків.
"Команди Лувру від грудня 2022 року співпрацюють зі своїми колегами з Національного художнього музею імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві, щоб в умовах найсуворішої секретності дозволити передачу до Франції шістнадцяти творів із числа найбільш символічних національних колекцій України. Ця безпрецедентна за своїм характером і масштабом операція демонструє рішучу підтримку Францією українських діячів культури, які щоденно докладають безпрецедентної енергії та творчого підходу до ліквідації наслідків війни", - повідомила пресслужба Лувру.
"Оскільки вони ще не розкрили всі свої таємниці, ці шедеври сакрального мистецтва стануть предметом глибокого аналізу та вивчення. Міжнародний комітет, що складається з українських вчених і міжнародних фахівців у цій галузі, підтримає це довгоочікуване дослідження", - додали в Луврі.
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