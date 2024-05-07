Понад тисяча об'єктів культурної спадщини постраждали від російської агресії в Україні
Київ • УНН
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було зруйновано або пошкоджено 1062 об'єкти культурної спадщини, найбільше - у Харківській, Херсонській та Донецькій областях.
З початку повномасштабного вторгнення в Україна росія зруйнувала або пошкодила 1062 об’єкти культурної спадщини. Найбільше всього пошкоджень зазнали пам'ятки в Харківській, Херсонській та Донецькій областях. Про це повідомляє міністерство культури та інформаційної політики, передає УНН.
Деталі
За даними Мінкульту, від 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2024-го рф зруйнувала або пошкодила 1062 об’єкти культурної спадщини. З них пам’яток національного значення - 123, місцевого значення - 864, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини - 75.
Зокрема, пам’ятки архітектури та містобудування складають 316 об’єктів, архітектури – 307, історії – 226, архітектури та містобудування, історії – 61, археології – 56, архітектури, історії – 39, монументального мистецтва – 21, містобудування та монументально-декоративного мистецтва – 19, архітектури, монументального мистецтва – 7, містобудування – 5, науки і техніки, архітектури – 2, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури,садово-паркового мистецтва – 1; архітектури та садово-паркового мистецтва – 1.
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Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 18 областях:
- Харківська область – 299;
- Херсонська область – 144;
- Донецька область – 125;
- Одеська область – 115;
- Чернігівська область – 71;
- Київська область та м. Київ – 69;
- Миколаївська область – 44;
- Запорізька область – 44;
- Львівська область – 36;
- Дніпропетровська область – 34;
- Луганська область – 30;
- Сумська область – 25;
- Хмельницька – 10;
- Полтавська область – 6;
- Вінницька область – 4;
- Житомирська область – 4;
- Кіровоградська – 1;
- Черкаська – 1.
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