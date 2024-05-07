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Понад тисяча об'єктів культурної спадщини постраждали від російської агресії в Україні

Понад тисяча об'єктів культурної спадщини постраждали від російської агресії в Україні

Київ • УНН

 • 20868 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було зруйновано або пошкоджено 1062 об'єкти культурної спадщини, найбільше - у Харківській, Херсонській та Донецькій областях.

З початку повномасштабного вторгнення в Україна росія зруйнувала або пошкодила 1062 об’єкти культурної спадщини. Найбільше всього пошкоджень зазнали пам'ятки  в Харківській, Херсонській та  Донецькій областях. Про це повідомляє міністерство культури та інформаційної політики, передає УНН

Деталі

За даними Мінкульту, від 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2024-го рф зруйнувала або пошкодила 1062 об’єкти культурної спадщини. З них пам’яток національного значення - 123, місцевого значення - 864, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини - 75.

Зокрема, пам’ятки архітектури та містобудування складають 316 об’єктів, архітектури – 307, історії – 226, архітектури та містобудування, історії – 61, археології – 56, архітектури, історії  – 39,  монументального мистецтва – 21,   містобудування та монументально-декоративного мистецтва – 19, архітектури, монументального мистецтва – 7, містобудування – 5,  науки і техніки, архітектури – 2, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури,садово-паркового мистецтва – 1; архітектури та садово-паркового мистецтва – 1.

На Одещині підрахували, скільки українських культурних пам’яток області знищили зс рф16.04.24, 13:02 • 17317 переглядiв

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 18 областях:

  • Харківська область – 299;
  • Херсонська область – 144;
  • Донецька область – 125;
  • Одеська область – 115;
  • Чернігівська область – 71;
  • Київська область та м. Київ – 69;
  • Миколаївська область – 44;
  • Запорізька область – 44;
  • Львівська область – 36;
  • Дніпропетровська область – 34;
  • Луганська область – 30;
  • Сумська область – 25;
  • Хмельницька – 10;
  • Полтавська область – 6;
  • Вінницька область – 4;
  • Житомирська область – 4;
  • Кіровоградська – 1;
  • Черкаська – 1.

Представили нову систему обліку нерухомої культурної спадщини України17.04.24, 02:00 • 29271 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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