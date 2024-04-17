Представили новую систему учета недвижимого культурного наследия Украины

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" представили новую систему учета культурного наследия - "Государственный реестр недвижимых памятников Украины".

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" состоялся семинар, на котором была запрезентована новая система учета недвижимых объектов культурного наследия - "Государственный реестр недвижимых памятников Украины".

По нашим данным, по состоянию на 31 декабря 2022 года, включая памятники на оккупированных территориях, в реестр необходимо внести 144 643 объекта. Это немалое количество, учитывая то, что вносятся не только названия, а сопроводительная информация о каждом из этих объектов. Вместе с тем работа началась. И на сегодня местные государственные администрации внесли данные по 105 532 объектам - в. и. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Реестр содержит базу данных с доступным интерфейсом, куда вносятся объекты архитектуры, истории и археологии. Для каждого памятника в реестре предусмотрен отдельный кабинет, который будет пополняться на двух уровнях - областными государственными администрациями и органами охраны культурного наследия, а также Департаментом охраны культурного наследия Министерства культуры и информационной политики.

"Государственный реестр недвижимых памятников Украины" включает объекты культурного наследия, которые государство официально признает "подлежащими охране", независимо от их собственности.

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