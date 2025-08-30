Более 64 тысяч украинцев эвакуированы из опасных регионов - МВД

$41.260.06
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 29367 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 131733 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 119054 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 72840 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 83945 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 54818 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 108013 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 73413 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 69539 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 163528 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
НАБУ и САП не проводят расследований в отношении ракеты "Фламинго" - заявление29 августа, 16:03 • 8228 просмотра
Дипломатия – более быстрый путь к миру, чем война – Зеленский29 августа, 17:08 • 5504 просмотра
Турция прекращает все торговые и экономические связи с Израилем29 августа, 17:25 • 22409 просмотра
Мобилизация отца-одиночки в Запорожье: в ТЦК опровергли информацию о незаконном задержании29 августа, 17:27 • 10509 просмотра
Удар по Киеву в ночь на 28 августа: ликвидация последствий обстрела завершенаPhoto29 августа, 19:38 • 6010 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 100009 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 105171 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 131732 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 119053 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 108013 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Иван Федоров
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Германия
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 36256 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 172739 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 200542 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 201306 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 186205 просмотра
Более 64 тысяч украинцев эвакуированы из опасных регионов - МВД

Киев • УНН

 • 72 просмотра

С начала лета 2025 года из Донецкой и Днепропетровской областей эвакуировано более 64 тысяч человек. Для этого создана 51 специализированная эвакуационная группа.

Более 64 тысяч украинцев эвакуированы из опасных регионов - МВД

В Украине продолжается усиление мер по эвакуации гражданских из зон боевых действий. С начала лета 2025 года из Донецкой и Днепропетровской областей эвакуировано более 64 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Алексей Сергеев, передает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Детали

Отмечается, что Павлоград на Днепропетровщине остается ключевым транзитным хабом, через который прошло почти 10 тысяч человек. Эвакуация также происходит из Харьковской, Херсонской и Сумской областей.

Алексей Сергеев отметил, что в системе МВД создана 51 специализированная эвакуационная группа: "Белый ангел" (Нацполиция) и "Феникс" (ГСЧС).

Эти группы оснащены бронированными автомобилями, средствами защиты и связью Starlink, чтобы работать непосредственно в зонах боевых действий. Их задача - не только эвакуация, но и доставка гуманитарной помощи

- говорится в сообщении.

В МВД сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Донецкая ОВА приняла 28 решений об обязательной эвакуации. Эвакуация детей, пожилых людей и маломобильных граждан является первоочередным приоритетом для государства.

Напомним

До конца августа в 15 областях Украины и Киеве подготовят не менее 30 тысяч мест для эвакуированных, включая маломобильных. Это поможет разгрузить транзитные центры и обеспечить комфортные условия.

Более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации из двух областей Украины23.08.25, 18:26 • 12761 просмотр

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Донецкая область
Сумская область
Старлинк
Харьковская область
Днепропетровская область
благотворительность
Министерство внутренних дел Украины
Херсонская область
Украина
Павлоград
Киев