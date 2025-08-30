Более 64 тысяч украинцев эвакуированы из опасных регионов - МВД
С начала лета 2025 года из Донецкой и Днепропетровской областей эвакуировано более 64 тысяч человек. Для этого создана 51 специализированная эвакуационная группа.
В Украине продолжается усиление мер по эвакуации гражданских из зон боевых действий. С начала лета 2025 года из Донецкой и Днепропетровской областей эвакуировано более 64 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Алексей Сергеев, передает УНН со ссылкой на МВД Украины.
Детали
Отмечается, что Павлоград на Днепропетровщине остается ключевым транзитным хабом, через который прошло почти 10 тысяч человек. Эвакуация также происходит из Харьковской, Херсонской и Сумской областей.
Алексей Сергеев отметил, что в системе МВД создана 51 специализированная эвакуационная группа: "Белый ангел" (Нацполиция) и "Феникс" (ГСЧС).
Эти группы оснащены бронированными автомобилями, средствами защиты и связью Starlink, чтобы работать непосредственно в зонах боевых действий. Их задача - не только эвакуация, но и доставка гуманитарной помощи
В МВД сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Донецкая ОВА приняла 28 решений об обязательной эвакуации. Эвакуация детей, пожилых людей и маломобильных граждан является первоочередным приоритетом для государства.
Напомним
До конца августа в 15 областях Украины и Киеве подготовят не менее 30 тысяч мест для эвакуированных, включая маломобильных. Это поможет разгрузить транзитные центры и обеспечить комфортные условия.
