Более 64 тысяч украинцев эвакуированы из опасных регионов - МВД

В Украине продолжается усиление мер по эвакуации гражданских из зон боевых действий. С начала лета 2025 года из Донецкой и Днепропетровской областей эвакуировано более 64 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Алексей Сергеев, передает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Отмечается, что Павлоград на Днепропетровщине остается ключевым транзитным хабом, через который прошло почти 10 тысяч человек. Эвакуация также происходит из Харьковской, Херсонской и Сумской областей.

Алексей Сергеев отметил, что в системе МВД создана 51 специализированная эвакуационная группа: "Белый ангел" (Нацполиция) и "Феникс" (ГСЧС).

Эти группы оснащены бронированными автомобилями, средствами защиты и связью Starlink, чтобы работать непосредственно в зонах боевых действий. Их задача - не только эвакуация, но и доставка гуманитарной помощи