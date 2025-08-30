Понад 64 тисячі українців евакуйовано з небезпечних регіонів - МВС
Київ • УНН
З початку літа 2025 року з Донеччини та Дніпропетровщини евакуйовано понад 64 тисячі людей. Для цього створено 51 спеціалізовану евакуаційну групу.
В Україні триває посилення заходів з евакуації цивільних із зон бойових дій. З початку літа 2025 року з Донеччини та Дніпропетровщини евакуйовано понад 64 тисячі людей. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв, передає УНН з посиланням на МВС України.
Деталі
Зазначається, що Павлоград на Дніпропетровщині залишається ключовим транзитним хабом, через який пройшло майже 10 тисяч людей. Евакуація також відбувається з Харківщини, Херсонщини та Сумщини.
Олексій Сергєєв зазначив, що у системі МВС створено 51 спеціалізовану евакуаційну групу: "Білий янгол" (Нацполіція) та "Фенікс" (ДСНС).
Ці групи оснащені броньованими автомобілями, засобами захисту та зв'язком Starlink, щоб працювати безпосередньо в зонах бойових дій. Їхнє завдання - не лише евакуація, але й доставка гуманітарної допомоги
У МВС повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Донецька ОВА ухвалила 28 рішень про обов'язкову евакуацію. Евакуація дітей, літніх людей та маломобільних громадян є першочерговим пріоритетом для держави.
Нагадаємо
До кінця серпня у 15 областях України та Києві підготують щонайменше 30 тисяч місць для евакуйованих, включно з маломобільними. Це допоможе розвантажити транзитні центри та забезпечити комфортні умови.
