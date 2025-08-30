Понад 64 тисячі українців евакуйовано з небезпечних регіонів - МВС

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 29966 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 133459 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 120014 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 73577 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 84533 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 54986 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 108406 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 73527 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 69647 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 163616 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2м/с
55%
750мм
Популярнi новини
Масштабний удар рф по Києву: Президент повідомив про 25 загиблих29 серпня, 16:54 • 4796 перегляди
Дипломатія є більш швидким шляхом до миру, ніж війна - Зеленський29 серпня, 17:08 • 6326 перегляди
Туреччина припиняє всі торгівельні та економічні зв'язки з Ізраїлем29 серпня, 17:25 • 23054 перегляди
Мобілізація батька-одинака на Запоріжжі: в ТЦК спростували інформацію про незаконне затримання 29 серпня, 17:27 • 11001 перегляди
Удар по Києву у ніч на 28 серпня: ліквідацію наслідків обстрілу завершеноPhoto29 серпня, 19:38 • 6762 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 100335 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 105485 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 133445 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 120006 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 108405 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Іван Федоров
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запоріжжя
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 36394 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 172889 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 200686 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 201452 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 186332 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
«Калібр» (сімейство ракет)
Свіфт
Financial Times

Понад 64 тисячі українців евакуйовано з небезпечних регіонів - МВС

Київ • УНН

 • 484 перегляди

З початку літа 2025 року з Донеччини та Дніпропетровщини евакуйовано понад 64 тисячі людей. Для цього створено 51 спеціалізовану евакуаційну групу.

Понад 64 тисячі українців евакуйовано з небезпечних регіонів - МВС

В Україні триває посилення заходів з евакуації цивільних із зон бойових дій. З початку літа 2025 року з Донеччини та Дніпропетровщини евакуйовано понад 64 тисячі людей. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв, передає УНН з посиланням на МВС України.

Деталі

Зазначається, що Павлоград на Дніпропетровщині залишається ключовим транзитним хабом, через який пройшло майже 10 тисяч людей. Евакуація також відбувається з Харківщини, Херсонщини та Сумщини.

Олексій Сергєєв зазначив, що у системі МВС створено 51 спеціалізовану евакуаційну групу: "Білий янгол" (Нацполіція) та "Фенікс" (ДСНС).

Ці групи оснащені броньованими автомобілями, засобами захисту та зв'язком Starlink, щоб працювати безпосередньо в зонах бойових дій. Їхнє завдання - не лише евакуація, але й доставка гуманітарної допомоги

- йдеться у дописі.

У МВС повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Донецька ОВА ухвалила 28 рішень про обов'язкову евакуацію. Евакуація дітей, літніх людей та маломобільних громадян є першочерговим пріоритетом для держави. 

Нагадаємо

До кінця серпня у 15 областях України та Києві підготують щонайменше 30 тисяч місць для евакуйованих, включно з маломобільними. Це допоможе розвантажити транзитні центри та забезпечити комфортні умови.

Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України23.08.25, 18:26 • 12775 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Донецька область
Сумська область
Starlink
Харківська область
Дніпропетровська область
благодійність
Міністерство внутрішніх справ України
Херсонська область
Україна
Павлоград
Київ