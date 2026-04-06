Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Боев на фронте за сутки стало меньше - карта от Генштаба по направлениям

Киев • УНН

 • 240 просмотра

За сутки произошло 120 столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском и Константиновском направлениях. Враг применил более 8 тысяч дронов-камикадзе.

Боев на фронте за сутки стало меньше - карта от Генштаба по направлениям

120 боев произошло на фронте за минувшие сутки, что на пятую часть меньше, чем днем ранее, горячее всего было на Покровском и Константиновском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 6 апреля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Силы обороны отбивают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 120 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник совершил 72 авиационных удара, сбросив 242 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8367 дронов-камикадзе и совершил 3404 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Варваровка, Цветково, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Зализничное, Новоселовка, Долинка, Камышеваха, Новояковлевка Запорожской области; Разлив и Зоревка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы и техники противника, пункт управления БпЛА и еще один другой важный объект.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиационный удар с применением трех КАБ, совершил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО. Зафиксировано одно боестолкновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в направлении Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал в направлении Новоосинового, Новоплатоновки, Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении противник дважды атаковал, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении населенных пунктов Копанки и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закотного и Резниковки.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Клебан-Быка, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Гришино, Покровск, Ровное, Удачное, Муравка, Новопавловка и Филиал.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Январское, Красногорское и в сторону Сосновки, Степного, Вербового, Калиновского.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в сторону Зализничного, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского, Святопетровки, Варваровки и Зеленого.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник проводил три тщетные штурмовые действия в направлении Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Юлия Шрамко

Война в Украине
