Боїв на фронті за добу поменшало - карта від Генштабу за напрямками

Київ • УНН

 • 268 перегляди

За добу відбулося 120 зіткнень, найважча ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках. Ворог застосував понад 8 тисяч дронів-камікадзе.

120 боїв сталося на фронті за минулу добу, що на п'яту частину менше, ніж днем раніше, найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 6 квітня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник здійснив 72 авіаційні удари, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8367 дронів-камікадзе та здійснив 3404 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Варварівка, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Залізничне, Новоселівка, Долинка, Комишуваха, Новояковлівка Запорізької області; Розлив та Зорівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об'єкт.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох КАБ, здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у напрямку Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів атакував у напрямку Новоосинового, Новоплатонівки, Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку противник двічі атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в напрямку населених пунктів Копанки та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Закітного та Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Гришине, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Філія.

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Січневе, Красногірське та у бік Соснівки, Степового, Вербового, Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Святопетрівки, Варварівки та Зеленого.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник проводив три марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Юлія Шрамко

