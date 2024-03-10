Bloomberg: иностранные компании начали восстановление Украины

В Украине начинаются работы по восстановлению инфраструктуры со стороны иностранных компаний. Как отмечает Bloomberg, работы уже начали компании из Австрии, Германии и Турции, передает УНН.

Детали

Агентство напоминает, что Европейский инвестбанк ранее прогнозировал, что на восстановление уйдет 1 трлн евро. Это с учетом инфляции в пять раз больше средств, выделенных США по плану Маршала, который предусматривал помощь европейским странам после Второй мировой войны.

Правительства, главы компаний и инвесторы "занимают позиции в ожидании восстановления", пишет Bloomberg. По данным агентства, все больше компаний наращивают присутствие в Украине, рассчитывая на "большие инвестиционные возможности" после конфликта.

Bloomberg считает, что, учитывая откуда пойдет помощь, американские и европейские компании "вероятно получат львиную долю контрактов". Турецкие фирмы, как утверждает агентство, уже начали работы в надежде, что "у них будет преимущество, когда начнется борьба за крупные контракты". Сейчас они восстанавливают мосты, дороги, поставляют энергогенераторы и мобильные госпитали.

Австрийские и немецкие компании планируют восстанавливать инфраструктуру и оборонные предприятия. Так, немецкий концерн Rheinmetall AG ранее объявил планы создать в Украине предприятия по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Производитель строительных материалов Fixit открывает производственную площадку на западе Украины, химическая компания Bayer AG инвестирует в производство семян. Дания выделила $130 млн на восстановление судостроительного центра в украинском Николаеве.

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