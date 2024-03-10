Bloomberg: іноземні компанії розпочали відновлення України
Київ • УНН
Іноземні компанії з Австрії, Німеччини та Туреччини почали відновлювати інфраструктуру в Україні, очікуючи на великі інвестиційні можливості після завершення конфлікту, повідомляє Bloomberg.
В Україні розпочинаються роботи з відновлення інфраструктури з боку іноземних компаній. Як зазначає Bloomberg, роботи вже почали компанії з Австрії, Німеччини та Туреччини, передає УНН.
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Агентство нагадує, що Європейський інвестбанк раніше прогнозував, що на відновлення піде 1 трлн євро. Це з урахуванням інфляції у п'ять разів більше коштів, виділених США за планом Маршала, який передбачав допомогу європейським країнам після Другої світової війни.
Уряди, глави компаній та інвестори "займають позиції в очікуванні відновлення", пише Bloomberg. За даними агентства, дедалі більше компаній нарощують присутність в Україні, розраховуючи на "великі інвестиційні можливості" після конфлікту.
Bloomberg вважає, що, враховуючи звідки піде допомога, американські та європейські компанії "ймовірно отримають левову частку контрактів". Турецькі фірми, як стверджує агентство, вже почали роботи в надії, що "у них буде перевага, коли почнеться боротьба за великі контракти". Нині вони відновлюють мости, дороги, постачають енергогенератори та мобільні шпиталі.
Австрійські та німецькі компанії планують відновлювати інфраструктуру та оборонні підприємства. Так, німецький концерн Rheinmetall AG раніше оголосив плани створити в Україні підприємства з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. Виробник будівельних матеріалів Fixit відкриває виробничий майданчик на заході України, хімічна компанія Bayer AG інвестує у виробництво насіння. Данія виділила $130 млн на відновлення суднобудівного центру в українському Миколаєві.
Держдеп США та фонд Маршалла займуться відновленням українських міст07.03.24, 09:29 • 28832 перегляди