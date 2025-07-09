Bloomberg: армия США планирует значительно увеличить арсенал ракет Patriot

Армия США планирует потратить более 1,3 миллиарда долларов на ракеты Patriot в финансовом году, начинающемся 1 октября, и без лишнего шума увеличила общий целевой объем закупок этого зенитного ракетного оружия, которое оказалось критически важным не только для Украины, но и для американских сил на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"16 апреля группа высокопоставленных армейских чиновников, которая определяет требования к вооружению, увеличила план закупок самых современных перехватчиков Patriot с 3376 до 13 773 единиц", согласно документам, которые прилагаются к бюджетному запросу армии на 2026 финансовый год, пишет издание. Группа устанавливает требования, но, как отмечается, они не трансформируются автоматически в точные цифры бюджета или краткосрочные контракты.

Американские законодатели, как указано, разрабатывают законопроекты о политике и финансировании для Министерства обороны США, которые могли бы учитывать эти прогнозы.

Новая цифра свидетельствует о приверженности армии ракетам Patriot, спрос на которые растет в связи с тем, что США, их союзники и партнеры стремятся укрепить систему противовоздушной и противоракетной обороны, отмечает издание. Последняя модель - Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), разработанная компанией Lockheed Martin Corp. - способна перехватывать беспилотники, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты. Твердотопливный ракетный двигатель поставляется компанией L3Harris Technologies Inc.

Украина активно использовала батареи и ракеты Patriot, известные как перехватчики, от США и их союзников для защиты своих населенных пунктов от российских атак.

Президент Дональд Трамп подтвердил отправку Украине большего количества оборонного оружия, отменив ранее принятое администрацией решение о приостановке поставок, на фоне того, как он раскритиковал главу кремля владимира путина за "убийство слишком большого количества людей".

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"В бюджетных документах армии указано, что к 2024 финансовому году было закуплено 2047 ракет PAC-3 MSE, еще 230 – в 2024 году и 214 – в этом году", - пишет издание.

Армия страны, как сообщается, сделала запрос на 945,9 млн долларов на закупку 224 ракет в 2026 году: 549,6 млн долларов из основного бюджета и 396,3 млн долларов на поддержку операции "Атлантическая решимость", направленной на укрепление обороны НАТО в Европе. Законопроект о налогах и расходах, подписанный Трампом на прошлой неделе, предусматривает выделение дополнительных миллиардов долларов на оборону и, согласно документам, добавит 366 миллионов долларов на закупку еще 96 перехватчиков, пишет издание.

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Американские войска на Ближнем Востоке использовали системы Patriot для помощи Израилю и защиты авиабазы Эль-Удейд в Катаре от иранского ракетного залпа после ударов по иранским ядерным объектам. Генерал Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов, заявил журналистам в прошлом месяце, что американские солдаты полностью разгромили их, отбив 14 иранских ракет.

"После многих лет диагностики нехватки боеприпасов и перехватчиков мы наконец получаем более конкретные рекомендации - и четырехкратное увеличение количества перехватчиков Patriot звучит как верная идея, - сказал Том Карако, директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований. - Но для того, чтобы выздороветь, нам придется принимать лекарства в виде ассигнований и многолетних контрактов. Но даже при всем этом это будет непросто и не произойдет сразу".

Представитель армии США Стив Уоррен заявил журналистам во вторник, что армия стабильно финансировала производство на протяжении многих лет, но "наращивание производства - сложная задача".

В марте компания Lockheed Martin заявила, что в прошлом году ее "группа PAC-3 значительно увеличила объемы производства и достигла новых рекордных показателей", поставив 500 ракет.

"Это более чем 30-процентный рост производства по сравнению с 2023 годом", - сообщила компания, добавив, что в этом году планирует увеличить производство еще на 20%.

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