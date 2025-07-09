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Bloomberg: армия США планирует значительно увеличить арсенал ракет Patriot

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Армия США планирует потратить более 1,3 миллиарда долларов на ракеты Patriot в следующем финансовом году, увеличив целевой объем закупок до 13 773 единиц. Это решение обусловлено растущим спросом на системы противовоздушной обороны, которые оказались критически важными для Украины и американских сил на Ближнем Востоке.

Bloomberg: армия США планирует значительно увеличить арсенал ракет Patriot

Армия США планирует потратить более 1,3 миллиарда долларов на ракеты Patriot в финансовом году, начинающемся 1 октября, и без лишнего шума увеличила общий целевой объем закупок этого зенитного ракетного оружия, которое оказалось критически важным не только для Украины, но и для американских сил на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"16 апреля группа высокопоставленных армейских чиновников, которая определяет требования к вооружению, увеличила план закупок самых современных перехватчиков Patriot с 3376 до 13 773 единиц", согласно документам, которые прилагаются к бюджетному запросу армии на 2026 финансовый год, пишет издание. Группа устанавливает требования, но, как отмечается, они не трансформируются автоматически в точные цифры бюджета или краткосрочные контракты.

Американские законодатели, как указано, разрабатывают законопроекты о политике и финансировании для Министерства обороны США, которые могли бы учитывать эти прогнозы.

Новая цифра свидетельствует о приверженности армии ракетам Patriot, спрос на которые растет в связи с тем, что США, их союзники и партнеры стремятся укрепить систему противовоздушной и противоракетной обороны, отмечает издание. Последняя модель - Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), разработанная компанией Lockheed Martin Corp. - способна перехватывать беспилотники, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты. Твердотопливный ракетный двигатель поставляется компанией L3Harris Technologies Inc.

Украина активно использовала батареи и ракеты Patriot, известные как перехватчики, от США и их союзников для защиты своих населенных пунктов от российских атак. 

Президент Дональд Трамп подтвердил отправку Украине большего количества оборонного оружия, отменив ранее принятое администрацией решение о приостановке поставок, на фоне того, как он раскритиковал главу кремля владимира путина за "убийство слишком большого количества людей".

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"В бюджетных документах армии указано, что к 2024 финансовому году было закуплено 2047 ракет PAC-3 MSE, еще 230 – в 2024 году и 214 – в этом году", - пишет издание.

Армия страны, как сообщается, сделала запрос на 945,9 млн долларов на закупку 224 ракет в 2026 году: 549,6 млн долларов из основного бюджета и 396,3 млн долларов на поддержку операции "Атлантическая решимость", направленной на укрепление обороны НАТО в Европе. Законопроект о налогах и расходах, подписанный Трампом на прошлой неделе, предусматривает выделение дополнительных миллиардов долларов на оборону и, согласно документам, добавит 366 миллионов долларов на закупку еще 96 перехватчиков, пишет издание.

Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине еще одной системы Patriot - WSJ09.07.25, 03:05 • 1521 просмотр

Американские войска на Ближнем Востоке использовали системы Patriot для помощи Израилю и защиты авиабазы Эль-Удейд в Катаре от иранского ракетного залпа после ударов по иранским ядерным объектам. Генерал Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов, заявил журналистам в прошлом месяце, что американские солдаты полностью разгромили их, отбив 14 иранских ракет.

"После многих лет диагностики нехватки боеприпасов и перехватчиков мы наконец получаем более конкретные рекомендации - и четырехкратное увеличение количества перехватчиков Patriot звучит как верная идея, - сказал Том Карако, директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований. - Но для того, чтобы выздороветь, нам придется принимать лекарства в виде ассигнований и многолетних контрактов. Но даже при всем этом это будет непросто и не произойдет сразу".

Представитель армии США Стив Уоррен заявил журналистам во вторник, что армия стабильно финансировала производство на протяжении многих лет, но "наращивание производства - сложная задача".

В марте компания Lockheed Martin заявила, что в прошлом году ее "группа PAC-3 значительно увеличила объемы производства и достигла новых рекордных показателей", поставив 500 ракет.

"Это более чем 30-процентный рост производства по сравнению с 2023 годом", - сообщила компания, добавив, что в этом году планирует увеличить производство еще на 20%.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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