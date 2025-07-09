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Bloomberg: армія США планує значне збільшення арсеналу ракет Patriot

Київ • УНН

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Армія США планує витратити понад 1,3 мільярда доларів на ракети Patriot у наступному фінансовому році, збільшивши цільовий обсяг закупівель до 13 773 одиниць. Це рішення зумовлене зростанням попиту на системи протиповітряної оборони, які виявилися критично важливими для України та американських сил на Близькому Сході.

Bloomberg: армія США планує значне збільшення арсеналу ракет Patriot

Армія США планує витратити понад 1,3 мільярда доларів на ракети Patriot у фінансовому році, що починається 1 жовтня, і без зайвого галасу збільшила загальний цільовий обсяг закупівель цієї зенітної ракетної зброї, яка виявилася критично важливою не лише для України, а й для американських сил на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"16 квітня група високопоставлених армійських чиновників, яка визначає вимоги до озброєння, збільшила план закупівель найсучасніших перехоплювачів Patriot з 3376 до 13 773 одиниць", згідно з документами, які додаються до бюджетного запиту армії на 2026 фінансовий рік, пише видання. Група встановлює вимоги, але, як зауважується, вони не трансформуються автоматично на точні цифри бюджету або короткострокові контракти.

Американські законодавці, як вказано, розробляють законопроекти про політику та фінансування для Міністерства оборони США, які могли б враховувати ці прогнози.

Нова цифра свідчить про відданість армії ракетам Patriot, попит на які зростає у зв'язку з тим, що США, їхні союзники та партнери прагнуть зміцнити систему протиповітряної та протиракетної оборони, зазначає видання. Остання модель - Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), розроблена компанією Lockheed Martin Corp. - здатна перехоплювати безпілотники, крилаті ракети та тактичні балістичні ракети. Твердопаливний ракетний двигун постачається компанією L3Harris Technologies Inc.

Україна активно використовувала батареї та ракети Patriot, відомі як перехоплювачі, від США та їхніх союзників для захисту своїх населених пунктів від російських атак. 

Президент Дональд Трамп підтвердив відправку Україні більшої кількості оборонної зброї, скасувавши раніше ухвалене адміністрацією рішення про призупинення постачань, на тлі того, як він розкритикував главу кремля володимира путіна за "вбивство занадто великої кількості людей".

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"У бюджетних документах армії зазначено, що до 2024 фінансового року було закуплено 2047 ракет PAC-3 MSE, ще 230 – у 2024 році та 214 – цього року", - пише видання.

Армія країни, як повідомляється, зробила запит на 945,9 млн доларів на закупівлю 224 ракет у 2026 році: 549,6 млн доларів з основного бюджету і 396,3 млн доларів на підтримку операції "Атлантична рішучість", спрямованої на зміцнення оборони НАТО в Європі. Законопроект про податки та витрати, підписаний Трампом минулого тижня, передбачає виділення додаткових мільярдів доларів на оборону і, згідно з документами, додасть 366 мільйонів доларів на закупівлю ще 96 перехоплювачів, пише видання.

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Американські війська на Близькому Сході використовували системи Patriot для допомоги Ізраїлю та захисту авіабази Ель-Удейд у Катарі від іранського ракетного залпу після ударів по іранських ядерних об'єктах. Генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, заявив журналістам минулого місяця, що американські солдати повністю розгромили їх, відбивщи 14 іранських ракет.

"Після багатьох років діагностики нестачі боєприпасів і перехоплювачів ми нарешті отримуємо більш конкретні рекомендації - і чотириразове збільшення кількості перехоплювачів Patriot звучить як вірна ідея, - сказав Том Карако, директор проекту протиракетної оборони в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень. - Але для того, щоб одужати, нам доведеться приймати ліки у вигляді асигнувань та багаторічних контрактів. Але навіть при всьому цьому це буде непросто і не станеться відразу".

Представник армії США Стів Воррен заявив журналістам у вівторок, що армія стабільно фінансувала виробництво протягом багатьох років, але "нарощування виробництва - складне завдання".

У березні компанія Lockheed Martin заявила, що минулого року її "група PAC-3 значно збільшила обсяги виробництва та досягла нових рекордних показників", поставивши 500 ракет.

"Це більш ніж 30-відсоткове зростання виробництва порівняно з 2023 роком", - повідомила компанія, додавши, що цього року планує збільшити виробництво ще на 20%.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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