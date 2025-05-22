Польща просить США продати ракети для Patriot на майже 6 млрд доларів
Київ • УНН
Польща хоче придбати 788 ракет PAC-2 GEM-T для систем Patriot. Максимальна вартість замовлення може сягнути 5,8 мільярда доларів.
Конгрес США отримав заявку від Польщі на продаж майже 800 ракет PAC-2 GEM-T для системи ППО Patriot. Про це повідомляє УНН із посиланням на Defence24.pl.
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Згідно зі змістом заявки Конгресу США на згоду на продаж систем озброєння, Польща зацікавлена у придбанні 788 ракет PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) для систем протиповітряної та протиракетної оборони MIM-104 Patriot.
Видання зазначає, що максимальна вартість замовлення може становити 5,8 мільярда доларів,
Порядок продажу зброї за програмою іноземних військових продажів (FMS) у США вимагає згоди, зокрема, американського Конгресу. Після схвалення парламентом заявка на продаж зброї передається до Державного департаменту США, який через Агентство зі співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA) повідомляє про надану згоду
Варто зазначити, що ракети PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical) мають дальністю ураження до 160 км.
Нагадаємо
У березні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що країна планує підписати контракт зі США на 2 мільярда доларів на матеріально-технічну підтримку систем протиракетної оборони Patriot.
Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європейський Союз створити щит протиповітряної оборони, щоб зміцнити здатність блоку стримувати агресію.
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