Польща просить США продати ракети для Patriot на майже 6 млрд доларів

Конгрес США отримав заявку від Польщі на продаж майже 800 ракет PAC-2 GEM-T для системи ППО Patriot. Про це повідомляє УНН із посиланням на Defence24.pl.

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Згідно зі змістом заявки Конгресу США на згоду на продаж систем озброєння, Польща зацікавлена ​​у придбанні 788 ракет PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) для систем протиповітряної та протиракетної оборони MIM-104 Patriot.

Видання зазначає, що максимальна вартість замовлення може становити 5,8 мільярда доларів,

Порядок продажу зброї за програмою іноземних військових продажів (FMS) у США вимагає згоди, зокрема, американського Конгресу. Після схвалення парламентом заявка на продаж зброї передається до Державного департаменту США, який через Агентство зі співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA) повідомляє про надану згоду - йдеться у статті.

Варто зазначити, що ракети PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical) мають дальністю ураження до 160 км.

Нагадаємо

У березні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що країна планує підписати контракт зі США на 2 мільярда доларів на матеріально-технічну підтримку систем протиракетної оборони Patriot.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європейський Союз створити щит протиповітряної оборони, щоб зміцнити здатність блоку стримувати агресію.

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