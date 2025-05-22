Польша просит США продать ракеты для Patriot почти на 6 млрд долларов

Конгресс США получил заявку от Польши на продажу почти 800 ракет PAC-2 GEM-T для системы ПВО Patriot. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Defence24.pl.

Согласно содержанию заявки Конгресса США на согласие на продажу систем вооружения, Польша заинтересована в приобретении 788 ракет PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) для систем противовоздушной и противоракетной обороны MIM-104 Patriot.

Издание отмечает, что максимальная стоимость заказа может составить 5,8 миллиарда долларов,

Порядок продажи оружия по программе иностранных военных продаж (FMS) в США требует согласия, в частности, американского Конгресса. После одобрения парламентом заявка на продажу оружия передается в Государственный департамент США, который через Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA) сообщает о предоставленном согласии