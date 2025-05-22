Польша просит США продать ракеты для Patriot почти на 6 млрд долларов
Киев • УНН
Польша хочет приобрести 788 ракет PAC-2 GEM-T для систем Patriot. Максимальная стоимость заказа может достигнуть 5,8 миллиарда долларов.
Конгресс США получил заявку от Польши на продажу почти 800 ракет PAC-2 GEM-T для системы ПВО Patriot. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Defence24.pl.
Детали
Согласно содержанию заявки Конгресса США на согласие на продажу систем вооружения, Польша заинтересована в приобретении 788 ракет PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) для систем противовоздушной и противоракетной обороны MIM-104 Patriot.
Издание отмечает, что максимальная стоимость заказа может составить 5,8 миллиарда долларов,
Порядок продажи оружия по программе иностранных военных продаж (FMS) в США требует согласия, в частности, американского Конгресса. После одобрения парламентом заявка на продажу оружия передается в Государственный департамент США, который через Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA) сообщает о предоставленном согласии
Стоит отметить, что ракеты PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical) имеют дальность поражения до 160 км.
Напомним
В марте министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна планирует подписать контракт с США на 2 миллиарда долларов на материально-техническую поддержку систем противоракетной обороны Patriot.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский Союз создать щит противовоздушной обороны, чтобы укрепить способность блока сдерживать агрессию.
США разрешили Германии передать Украине 125 дальнобойных ракет и 100 ракет для Patriot10.05.25, 22:37 • 5160 просмотров