Белый дом обязал разведку США делиться данными о КНР и РФ с частным сектором и международными партнерами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  55639 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  66013 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  100066 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  100016 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  103033 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  124921 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120098 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128261 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154620 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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Белый дом обязал разведку США делиться данными о КНР и РФ с частным сектором и международными партнерами

Байден поручил американской разведке делиться данными об угрозах со стороны Китая и России с частным сектором и международными партнерами для усиления безопасности критически важной инфраструктуры США.

политика •   •  5769 просмотра
Белый дом обязал разведку США делиться данными о КНР и РФ с частным сектором и международными партнерами

Украина надеется увеличить хранение газа для Европы на зиму на 60%, иностранные трейдеры возобновили закачку - глава Нафтогаза

Украина намерена хранить около 4 миллиардов кубометров газа для иностранных компаний и трейдеров этой зимой, что на 60% больше, чем в прошлом году, несмотря на российские атаки на ее энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  6366 просмотра
Украина надеется увеличить хранение газа для Европы на зиму на 60%, иностранные трейдеры возобновили закачку - глава Нафтогаза

Шесть оппозиционных партий Грузии призвали полицию не подчиняться приказам властей

Шесть оппозиционных партий Грузии осудили жестокий разгон полицией митинга против закона об "иностранных агентах", назвав его разрывом связей с народом и свободным миром, и пообещали продолжать мирные протесты и добиваться изменений в правительстве.

Новости Мира •   •  5463 просмотра
Шесть оппозиционных партий Грузии призвали полицию не подчиняться приказам властей

В оккупированном Мариуполе слышали взрывы: "горячо" было в районе базирования врага

В оккупированном Мариуполе, Украина, прогремели взрывы, задымление вблизи российской базы, что побудило оккупационные войска к передислокации и усиленным проверкам.

Война •   •  6569 просмотра
В оккупированном Мариуполе слышали взрывы: "горячо" было в районе базирования врага

Правительство удвоило лимит на кредиты для производителей животноводческой отрасли

Кабинет Министров удвоил кредитный лимит по программе "Доступные кредиты 5-7-9" для стимулирования развития животноводческой отрасли и привлечения инвестиций.

Экономика •   •  6368 просмотра
Правительство удвоило лимит на кредиты для производителей животноводческой отрасли

Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: количество раненых возросло до 8

В результате российского авиаудара по Золочеву Харьковской области погибли 2 человека, 8 получили ранения, в том числе 11-летний мальчик, а также были повреждены здания и автомобили.

Война •   •  5836 просмотра
Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: количество раненых возросло до 8

В Киев прибыла заместитель администратора агентства USAID Коулман

Заместитель администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобел Коулман прибыла в Киев, о чем сообщила Посол США в Украине Бриджит Бринк.

политика •   •  6051 просмотра
В Киев прибыла заместитель администратора агентства USAID Коулман

Антициклон пришел в Украину: синоптик дала прогноз до Пасхи

Антициклон принес в Украину сухую и теплую погоду с температурой воздуха до 26°C днем и от 8°C ночью, за исключением возможных кратковременных дождей завтра и дождя с грозой, которые ожидаются в некоторых регионах в Пасхальное воскресенье.

Общество •   •  6185 просмотра
Антициклон пришел в Украину: синоптик дала прогноз до Пасхи

Бизнес положительно оценил свои результаты в апреле: кто показал самый оптимистичный результат

Второй месяц подряд бизнес положительно оценивает результаты своей деятельности, адаптировавшись к условиям войны, при поддержке международного финансирования, улучшения логистики, роста спроса и снижения инфляции, несмотря на повреждение инфраструктуры, высокие логистические расходы и заработные платы, а также недостаток квалифицированных кадров.

Общество •   •  6701 просмотра
Бизнес положительно оценил свои результаты в апреле: кто показал самый оптимистичный результат

Украина и Польша работают над договором о гарантиях безопасности - посол Зварич

Украина и Польша работают над договором о гарантиях безопасности, который четко определит задачи и действия обеих стран по укреплению безопасности.

политика •   •  6796 просмотра
Украина и Польша работают над договором о гарантиях безопасности - посол Зварич