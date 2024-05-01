Белый дом обязал разведку США делиться данными о КНР и РФ с частным сектором и международными партнерами

Новая директива, согласно которой разведка США будет делиться данными о Китае и России с частным сектором и международными партнерами, является частью меморандума по усилению безопасности критической инфраструктуры США, передает УНН со ссылкой на The Hill и Reuters.

Детали

Президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам активнее делиться разведданными с частными компаниями, обслуживающими критически важную американскую инфраструктуру, чтобы защититься от рисков со стороны иностранных противников, таких как Китай и Россия, или преступных группировок и хакеров.

Новая директива является частью меморандума о национальной безопасности по безопасности и устойчивости критической инфраструктуры, который Байден обнародовал во вторник, 30 апреля.

Справочно

Новый меморандум о национальной безопасности, направленный на повышение устойчивости критически важной инфраструктуры США, заменил политику десятилетней давности, пишет Reuters.

Белый дом заявил, что начинает "комплексные усилия для защиты инфраструктуры США от всех угроз и опасностей, нынешних и будущих".

Директива уполномочивает Министерство внутренней безопасности возглавить общегосударственные усилия по защите критически важной инфраструктуры США и регулярно представлять Национальные планы управления рисками, суммирующие усилия правительства США.

Речь идет об объектах критической инфраструктуры США: коммунальные предприятия, электростанции, авиация, железная дорога, общественный транспорт, автомобильные, морские, трубопроводные, водопроводные и канализационные организации.

Эта политика особенно актуальна сегодня, учитывая постоянные разрушительные атаки с использованием программ-вымогателей, кибератаки на системы водоснабжения США со стороны наших противников - сказала Джен Истерли, директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).

Администрация Байдена, опираясь на уроки своего предупреждения о полномасштабном вторжении России в Украину, заявила, что ставит перед разведывательными службами задачу рассекречивать информацию для обмена с частным сектором или делиться информацией с частными компаниями с соответствующим допуском, чтобы лучше защитить себя от угроз безопасности.

Дополнение

Меморандум также возлагает на Министерство внутренней безопасности общую ответственность за координацию между различными федеральными агентствами; речь идет о кодификации и требованиях безопасности и устойчивости к объектам критической инфраструктуры, которые ранее были только добровольными, отмечает The Hill.

Напомним,

Руководитель китайской разведки обещает "мощное наступление" для борьбы со шпионажем и уничтожения предателей на фоне шквала обвинений в шпионаже со стороны Европы и США.

россия пытается повлиять на итальянское общественное мнение с помощью пропагандистского мероприятия в Модене, продвигая обманчивые нарративы относительно Мариуполя.