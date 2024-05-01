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Белый дом обязал разведку США делиться данными о КНР и РФ с частным сектором и международными партнерами
Байден поручил американской разведке делиться данными об угрозах со стороны Китая и России с частным сектором и международными партнерами для усиления безопасности критически важной инфраструктуры США.
Украина надеется увеличить хранение газа для Европы на зиму на 60%, иностранные трейдеры возобновили закачку - глава Нафтогаза
Украина намерена хранить около 4 миллиардов кубометров газа для иностранных компаний и трейдеров этой зимой, что на 60% больше, чем в прошлом году, несмотря на российские атаки на ее энергетическую инфраструктуру.
Шесть оппозиционных партий Грузии призвали полицию не подчиняться приказам властей
Шесть оппозиционных партий Грузии осудили жестокий разгон полицией митинга против закона об "иностранных агентах", назвав его разрывом связей с народом и свободным миром, и пообещали продолжать мирные протесты и добиваться изменений в правительстве.
В оккупированном Мариуполе слышали взрывы: "горячо" было в районе базирования врага
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Кабинет Министров удвоил кредитный лимит по программе "Доступные кредиты 5-7-9" для стимулирования развития животноводческой отрасли и привлечения инвестиций.
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Украина и Польша работают над договором о гарантиях безопасности - посол Зварич
Украина и Польша работают над договором о гарантиях безопасности, который четко определит задачи и действия обеих стран по укреплению безопасности.