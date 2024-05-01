Білий дім зобов’язав розвідку США ділитися даними про КНР та рф з приватним сектором та міжнародними партнерами

Нова директива, згідно з якою розвідка США ділитиметься даними про Китай і Росію із приватним сектором та міжнародними партнерами, є частиною меморандуму щодо посилення безпеки критичної інфраструктури США, передає УНН із посиланням на The Hill та Reuters.

Деталі

Президент США Джо Байден доручив американським спецслужбам активніше ділитися розвідданими з приватними компаніями, що обслуговують критично важливу американську інфраструктуру, щоб захиститися від ризиків з боку іноземних супротивників, таких як Китай і Росія, або злочинних угруповань і хакерів.

Нова директива є частиною меморандуму про національну безпеку щодо безпеки та стійкості критичної інфраструктури, який Байден оприлюднив у вівторок, 30 квітня.

Довідково

Новий меморандум про національну безпеку, спрямований на підвищення стійкості критично важливої інфраструктури США, замінив політику десятирічної давності, пише Reuters.

Білий дім заявив, що розпочинає "комплексні зусилля для захисту інфраструктури США від усіх загроз і небезпек, нинішніх і майбутніх".

Директива уповноважує Міністерство внутрішньої безпеки очолити загальнодержавні зусилля із захисту критично важливої інфраструктури США і регулярно подавати Національні плани управління ризиками, що підсумовують зусилля уряду США.

Ідеться про об'єкти критичної інфраструктури США: комунальні підприємства, електростанції, авіація, залізниця, громадський транспорт, автомобільні, морські, трубопровідні, водопровідні та каналізаційні організації.

Ця політика є особливо актуальною сьогодні, враховуючи постійні руйнівні атаки з використанням програм-вимагачів, кібератаки на системи водопостачання США з боку наших супротивників - сказала Джен Істерлі, директор Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA).

Адміністрація Байдена, спираючись на уроки свого попередження про повномасштабне вторгнення росії в Україну, заявила, що ставить перед розвідувальними службами завдання розсекречувати інформацію для обміну з приватним сектором або ділитися інформацією з приватними компаніями з відповідним допуском, щоб краще захистити себе від загроз безпеці.

Доповнення

Меморандум також покладає на Міністерство внутрішньої безпеки загальну відповідальність за координацію між різними федеральними агентствами; ідеться про кодифікацію та вимоги безпеки та стійкості до об’єктів критичної інфраструктури, які раніше були лише добровільними, зауважує The Hill.

Нагадаємо

Керівник китайської розвідки обіцяє "потужний наступ" для боротьби зі шпигунством і знищення зрадників на тлі шквалу звинувачень у шпигунстві з боку Європи і США.

росія намагається вплинути на італійську громадську думку за допомогою пропагандистського заходу в Модені, просуваючи оманливі наративи щодо Маріуполя.