Байден начнет борьбу с коронавирусом в США еще до формирования правительства - CNN

Напомним, согласно экспертной оценки всех главных и крупнейших американских СМИ - кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн "законных голосов".

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Байден уже получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления. В частности, первым арабским лидером, выступил с аналогичным приветствием стал президент Егитпа Абдель Фаттах Ас-Сиси.



Кроме президентов, Байдена уже успели поздравить с победой лидеры ЕС: Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета - Урсула фон дер Ляйен, Давид Сассоли и Шарль Мишель, а также Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.