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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 22950 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 52150 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 71248 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 83162 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 94124 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113099 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114677 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Байден начнет борьбу с коронавирусом в США еще до формирования правительства - CNN

Байден начнет борьбу с коронавирусом в США еще до формирования правительства - CNN

Киев  •  УНН

 • 12237 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вероятный победитель президентской гонки в США Джо Байден собирается уже в понедельник, 9 ноября, представить экспертный совет, который займется разработкой плана по борьбе с пандемией коронавируса. Формирования этого органа планируется еще до объявления имен членов нового правительства. По данным телеканала CNN, экспертный совет будет состоять из 12 членов, передает УНН.

Как отмечает DW, еще во время избирательной кампании Байден обещал в случае своей победы объединить усилия по борьбе с пандемией с губернаторами штатов и мэрами городов. США входят в страны, наиболее пострадавших от COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США произошло уже около 9,8 млн заражений коронавирусом. Более 236 тысяч человек в стране за это время умерли.

Напомним, согласно экспертной оценки всех главных и крупнейших американских СМИ - кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн "законных голосов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в США: окружение Трампа советует ему готовиться к поражению - WP

Байден уже получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления. В частности, первым арабским лидером, выступил с аналогичным приветствием стал президент Егитпа Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Кроме президентов, Байдена уже успели поздравить с победой лидеры ЕС: Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета - Урсула фон дер Ляйен, Давид Сассоли и Шарль Мишель, а также Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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