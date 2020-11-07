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Байден почне боротьбу з коронавірусом у США ще до формування уряду - CNN

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Ймовірний переможець президентських перегонів у США Джо Байден збирається вже в понеділок, 9 листопада, представити експертну раду, яка займеться розробкою плану по боротьбі з пандемією коронавірусу. Формування цього органу планується ще до оголошення імен членів нового уряду. За даними телеканалу CNN, експертна рада буде складатися з 12 членів, передає УНН.

Як зазначає DW, ще під час виборчої кампанії Байден обіцяв в разі своєї перемоги об'єднати зусилля по боротьбі з пандемією з губернаторами штатів і мерами міст. США входять до держав, які найбільше постраждали від COVID-19. За даними Університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії в США відбулося вже близько 9,8 млн заражень коронавірусом. Понад 236 тисяч осіб в країні за цей час померли.

Нагадаємо, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн "законних голосів".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори у США: оточення Трампа радить йому готуватися до поразки — WP

Байден вже отримав привітання від президента України Володимира Зеленського. Зокрема, привітання надіслав президент Франції Емманюель Макрон. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Ангела Меркель також опублікували свої привітання. Зокрема, першим арабським лідером, що виступив з аналогічним привітанням став президент Єгитпу Абдель Фаттах Ас-Сісі.

Окрім президентів, Байдена вже встигли привітати з перемогою лідери ЄС: Єврокомісії, Європарламенту та Євроради — Урсула фон дер Ляйен, Давід Сассолі і Шарль Мішель та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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