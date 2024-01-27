Байден заявил о готовности принять жесткие меры против нелегальной миграции

Президент США Джо Байден готов применить жесткие меры для предотвращения незаконной миграции, если эти меры будут одобрены конгрессом. Об этом говорится в заявлении Байдена на сайте Белого Дома, передает УНН.

Детали

Два месяца назад я поручил своей команде начать переговоры с двухпартийной группой сенаторов, чтобы наконец серьезно заняться решением пограничного кризиса. Вот уже несколько недель они делают это. Работаем круглосуточно, в праздники и выходные написал президент США

По его словам, те аспекты решения проблемы, которые уже согласованы, могут оказаться самым жестким комплексом мер по обеспечению границы среди всех законов, которые когда-либо были приняты в США в связи с этой темой. Однако, как отметил Байден, эти меры являются справедливыми.

Для всех, кто требует усиления пограничного контроля, это способ сделать это. Если вы серьезно относитесь к пограничному кризису, примите двухпартийный законопроект, и я его подпишу обратился он к конгрессу.

Кроме того, по словам Байдена, такие меры потребуют финансовых вложений, а деньги на безопасность границы еще не были предоставлены конгрессом.

Напомним,

23 января Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, которую установили чиновники штата Техас вдоль некоторых участков границы с Мексикой.

12 января The Washington Post написала, что конфликт между Белым домом и администрацией Техаса вызывает все больше опасений относительно вооруженного противостояния на границе с Мексикой.

Правительство одобрило проект соглашения с Мексикой о взаимной административной помощи в таможенных делах