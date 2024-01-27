Байден заявив про готовність вжити жорстких заходів проти нелегальної міграції
Київ • УНН
Байден готовий вжити жорстких заходів для запобігання нелегальній міграції, якщо їх схвалить Конгрес. Він закликав Конгрес ухвалити двопартійний законопроект для вирішення прикордонної кризи, якщо вони серйозно налаштовані щодо цього, і він підпише його.
Президент США Джо Байден готовий застосувати жорсткі заходи для запобігання незаконній міграції, якщо ці заходи будуть схвалені конгресом. Про це йдеться у заяві Байдена на сайті Білого Дому, передає УНН.
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Два місяці тому я доручив своїй команді розпочати переговори із двопартійною групою сенаторів, щоб нарешті серйозно зайнятися вирішенням прикордонної кризи. Ось уже кілька тижнів вони роблять це. Працюємо цілодобово, у свята та вихідні
За його словами, ті аспекти вирішення проблеми, які вже узгоджені, можуть виявитися найжорсткішим комплексом заходів щодо забезпечення кордону серед усіх законів, які будь-коли були прийняті в США у зв'язку з цією темою. Однак, як наголосив Байден, ці заходи є справедливими.
Для всіх, хто вимагає посилення прикордонного контролю, це спосіб зробити це. Якщо ви серйозно ставитеся до прикордонної кризи, ухваліть двопартійний законопроект, і я його підпишу
Крім того, за словами Байдена, такі заходи вимагатимуть фінансових вкладень, а гроші на безпеку кордону ще не були надані конгресом.
Нагадаємо
23 січня Верховний суд США дозволив федеральній владі зняти колючий дріт , який встановили чиновники штату Техас уздовж деяких ділянок кордону з Мексикою.
12 січня The Washington Post написала, що конфлікт між Білим домом та адміністрацією Техасу викликає дедалі більше побоювань щодо збройного протистояння на кордоні з Мексикою.
Уряд схвалив проект угоди з Мексикою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах28.02.23, 16:06 • 782363 перегляди