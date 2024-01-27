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Байден заявив про готовність вжити жорстких заходів проти нелегальної міграції

Байден заявив про готовність вжити жорстких заходів проти нелегальної міграції

Київ • УНН

 • 26416 перегляди

Байден готовий вжити жорстких заходів для запобігання нелегальній міграції, якщо їх схвалить Конгрес. Він закликав Конгрес ухвалити двопартійний законопроект для вирішення прикордонної кризи, якщо вони серйозно налаштовані щодо цього, і він підпише його.

Президент США Джо Байден готовий застосувати жорсткі заходи для запобігання незаконній міграції, якщо ці заходи будуть схвалені конгресом. Про це йдеться у заяві Байдена на сайті Білого Дому, передає УНН.

Деталі

Два місяці тому я доручив своїй команді розпочати переговори із двопартійною групою сенаторів, щоб нарешті серйозно зайнятися вирішенням прикордонної кризи. Ось уже кілька тижнів вони роблять це. Працюємо цілодобово, у свята та вихідні

написав президент США

За його словами, ті аспекти вирішення проблеми, які вже узгоджені, можуть виявитися найжорсткішим комплексом заходів щодо забезпечення кордону серед усіх законів, які будь-коли були прийняті в США у зв'язку з цією темою. Однак, як наголосив Байден, ці заходи є справедливими.

Для всіх, хто вимагає посилення прикордонного контролю, це спосіб зробити це. Якщо ви серйозно ставитеся до прикордонної кризи, ухваліть двопартійний законопроект, і я його підпишу

звернувся він до конгресу.

Крім того, за словами Байдена, такі заходи вимагатимуть фінансових вкладень, а гроші на безпеку кордону ще не були надані конгресом.

Нагадаємо

23 січня Верховний суд США дозволив федеральній владі зняти колючий дріт , який встановили чиновники штату Техас уздовж деяких ділянок кордону з Мексикою.

12 січня The Washington Post написала, що конфлікт між Білим домом та адміністрацією Техасу викликає дедалі більше побоювань щодо збройного протистояння на кордоні з Мексикою.

Уряд схвалив проект угоди з Мексикою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах28.02.23, 16:06 • 782363 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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