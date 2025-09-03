Атака РФ на Украину 3 сентября: «Укрзализныця» предупредила о временных изменениях движения поездов
Киев • УНН
Эти изменения касаются поездов, курсирующих между Львовом, Днепром, Черновцами и Запорожьем.
"Укрзалізниця" предупредила о временных изменениях движения поездов по нескольким маршрутам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзалізницю".
Детали
Изменения будут касаться курсирования поездов по следующим маршрутам:
- Поезд №116/115 Черновцы - Запорожье (будет курсировать
только до станции Днепр);
- Поезд №86 Львов - Запорожье (также будет курсировать только
до станции Днепр);
- Поезд №128 Запорожье - Львов (также будет курсировать
измененным маршрутом и отправится со станции Днепр вместо Запорожья).
Также в "Укрзалізниці" уточнили, как именно будут подвозить пассажиров:
- Пассажиров, следовавших поездом сообщением Черновцы-Запорожье
до/со станции Запорожье, будет подвозить поезд №6/5 Запорожье - Ясиня;
- Пассажиров, следовавших поездом сообщением Львов-Запорожье,
на участке Днепр - Запорожье будут подвозить дополнительными рейсами. Также для подвоза был назначен поезд №228 Запорожье - Днепр. Пассажиров, следовавших в Запорожье этими поездами, будут пересаживать в Днепре на электропоезда;
- Пассажиры, следовавшие поездом сообщением
Запорожье - Львов, получили возможность отправиться поездом №228 Запорожье - Днепр.
Напомним
Из-за российского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области был задержан ряд поездов.
Также УНН сообщал, что четверо железнодорожников пострадали ночью в Кировоградской области в результате российского обстрела. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.