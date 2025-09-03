$41.360.01
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo06:57 • 11542 просмотра
Атака РФ на Украину 3 сентября: «Укрзализныця» предупредила о временных изменениях движения поездов

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Эти изменения касаются поездов, курсирующих между Львовом, Днепром, Черновцами и Запорожьем.

Атака РФ на Украину 3 сентября: «Укрзализныця» предупредила о временных изменениях движения поездов

"Укрзалізниця" предупредила о временных изменениях движения поездов по нескольким маршрутам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзалізницю".

Детали

Изменения будут касаться курсирования поездов по следующим маршрутам:

  • Поезд №116/115 Черновцы - Запорожье (будет курсировать только до станции Днепр);
    • Поезд №86 Львов - Запорожье (также будет курсировать только до станции Днепр);
      • Поезд №128 Запорожье - Львов (также будет курсировать измененным маршрутом и отправится со станции Днепр вместо Запорожья).

        Также в "Укрзалізниці" уточнили, как именно будут подвозить пассажиров:

        • Пассажиров, следовавших поездом сообщением Черновцы-Запорожье до/со станции Запорожье, будет подвозить поезд №6/5 Запорожье - Ясиня;
          • Пассажиров, следовавших поездом сообщением Львов-Запорожье, на участке Днепр - Запорожье будут подвозить дополнительными рейсами. Также для подвоза был назначен поезд №228 Запорожье - Днепр. Пассажиров, следовавших в Запорожье этими поездами, будут пересаживать в Днепре на электропоезда;
            • Пассажиры, следовавшие поездом сообщением Запорожье - Львов, получили возможность отправиться поездом №228 Запорожье - Днепр.

              Напомним

              Из-за российского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области был задержан ряд поездов.

              Также УНН сообщал, что четверо железнодорожников пострадали ночью в Кировоградской области в результате российского обстрела. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.

              Евгений Устименко

              ОбществоВойна в Украине
              Кировоградская область
              Украинская железная дорога
              Днепр
              Черновцы
              Запорожье
              Львов