Атака рф на Україну 3 вересня: "Укрзалізниця" попередила про тимчасові зміни руху в поїздах
Київ • УНН
Ці зміни стосуються поїздів, які курсують між Львовом, Дніпром, Чернівцями і Запоріжжям.
"Укрзалізниця" попередила про тимчасові зміни руху в поїздах за декількома маршрутами. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".
Деталі
Зміни стосуватимуться курсування поїздів за наступними маршрутами:
- Поїзд №116/115 Чернівці - Запоріжжя (курсуватиме
лише до станції Дніпро);
- Поїзд №86 Львів - Запоріжжя (також курсуватиме лише
до станції Дніпро);
- Поїзд №128 Запоріжжя - Львів (також курсуватиме
зміненим маршрутом і відправиться зі станції Дніпро замість Запоріжжя).
Також в "Укрзалізниці" уточнили, як саме підвозитимуть пасажирів:
- Пасажирів, які прямували поїздом зі сполученням Чернівці-Запоріжжя
до/зі станції Запоріжжя, буде підвезено поїздом №6/5 Запоріжжя - Ясиня;
- Пасажирів, які прямували поїздом зі сполученням Львів-Запоріжжя,
на ділянці Дніпро - Запоріжжя підвозитимуть додатковими рейсами. Також для підвезення було призначено поїзд №228 Запоріжжя - Дніпро. Пасажирів, які прямували до Запоріжжя цими поїздами, буде пересаджено в Дніпрі на електропоїзди;
- Пасажирів, які прямували поїздом зі сполученням
Запоріжжя - Львів, отримали можливість відправитись поїздом №228 Запоріжжя - Дніпро.
Нагадаємо
Через російський обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області було затримано низку поїздів.
Також УНН повідомляв, що четверо залізничників постраждали вночі у Кіровоградській області внаслідок російського обстрілу. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні.