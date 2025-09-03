$41.360.01
Ексклюзив
10:05 • 60 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Ексклюзив
07:25 • 6700 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 13452 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Ексклюзив
06:16 • 20019 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 20945 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
2 вересня, 11:50 • 76721 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 103859 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
2 вересня, 10:24 • 143984 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 151589 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 80680 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
Атака рф на Україну 3 вересня: "Укрзалізниця" попередила про тимчасові зміни руху в поїздах

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Ці зміни стосуються поїздів, які курсують між Львовом, Дніпром, Чернівцями і Запоріжжям.

Атака рф на Україну 3 вересня: "Укрзалізниця" попередила про тимчасові зміни руху в поїздах

"Укрзалізниця" попередила про тимчасові зміни руху в поїздах за декількома маршрутами. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Деталі

Зміни стосуватимуться курсування поїздів за наступними маршрутами:

  • Поїзд №116/115 Чернівці - Запоріжжя (курсуватиме лише до станції Дніпро);
    • Поїзд №86 Львів - Запоріжжя (також курсуватиме лише до станції Дніпро);
      • Поїзд №128 Запоріжжя - Львів (також курсуватиме зміненим маршрутом і відправиться зі станції Дніпро замість Запоріжжя).

        Також в "Укрзалізниці" уточнили, як саме підвозитимуть пасажирів:

        • Пасажирів, які прямували поїздом зі сполученням Чернівці-Запоріжжя до/зі станції Запоріжжя, буде підвезено поїздом №6/5 Запоріжжя - Ясиня;
          • Пасажирів, які прямували поїздом зі сполученням Львів-Запоріжжя, на ділянці Дніпро - Запоріжжя підвозитимуть додатковими рейсами. Також для підвезення було призначено поїзд №228 Запоріжжя - Дніпро. Пасажирів, які прямували до Запоріжжя цими поїздами, буде пересаджено в Дніпрі на електропоїзди;
            • Пасажирів, які прямували поїздом зі сполученням Запоріжжя - Львів, отримали можливість відправитись поїздом №228 Запоріжжя - Дніпро.

              Нагадаємо

              Через російський обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області було затримано низку поїздів.

              Також УНН повідомляв, що четверо залізничників постраждали вночі у Кіровоградській області внаслідок російського обстрілу. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні.

              Євген Устименко

              СуспільствоВійна в Україні
              Кіровоградська область
              Українська залізниця
              Дніпро (місто)
              Чернівці
              Запоріжжя
              Львів