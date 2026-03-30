Армия рф совершила 46 атак на фронте и активно давит на двух направлениях - Генштаб

Эксклюзив
13:48 • 1320 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
12:43 • 6538 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
10:47 • 14711 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
10:19 • 22391 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
09:50 • 18613 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
09:05 • 8440 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 24757 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 39185 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Эксклюзив
29 марта, 12:02 • 51809 просмотра
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
29 марта, 09:25 • 45780 просмотра
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
Популярные новости
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 42510 просмотра
ГУР обнародовало список из 51 судна, которые помогают россии финансировать войну10:07 • 11299 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили11:01 • 23957 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов11:40 • 16219 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 8822 просмотра
публикации
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов11:40 • 16307 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили11:01 • 24053 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 42592 просмотра
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 52824 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29 марта, 07:21 • 78864 просмотра
Армия рф совершила 46 атак на фронте и активно давит на двух направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

С начала суток зафиксировано 46 боестолкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском и Константиновском направлениях. Враг обстреливает приграничье.

С начала суток количество атак агрессора на фронте уже составляет 46. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Бачевск, Толстодубово, Нескучное, Сытное, Степановка, Коренек, Прогресс, Искрисковщина, Волковка, Харьковка; а также Кривуша Черниговской области 

- говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с противником, враг совершил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Хатнего.

На Купянском направлении противник пять раз пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Новоосиново и Купянск. 

На Лиманском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Славянском направлении произошло два боестолкновения с врагом в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Закотное. Один бой еще продолжается.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Новопавловка, Степановка, Софиевка. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг пять раз наступал в районе Березового и в сторону Александрограда и Вербового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали шесть вражеских атак в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Староукраинка и Железнодорожное. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижевка, Новоселовка, Широкое, Чаривное. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Орехову и Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

