Армия рф совершила 46 атак на фронте и активно давит на двух направлениях - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора на фронте уже составляет 46. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Бачевск, Толстодубово, Нескучное, Сытное, Степановка, Коренек, Прогресс, Искрисковщина, Волковка, Харьковка; а также Кривуша Черниговской области - говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с противником, враг совершил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Хатнего.

На Купянском направлении противник пять раз пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Новоосиново и Купянск.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Славянском направлении произошло два боестолкновения с врагом в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Закотное. Один бой еще продолжается.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Новопавловка, Степановка, Софиевка. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг пять раз наступал в районе Березового и в сторону Александрограда и Вербового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали шесть вражеских атак в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Староукраинка и Железнодорожное. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижевка, Новоселовка, Широкое, Чаривное. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Орехову и Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

