Россия за сутки потеряла еще 870 военных и более 2400 дронов и другую технику

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 30 марта 2026 года общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 296 700 военных, за сутки добавилось еще 870 ликвидированных оккупантов, пишет УНН.

В течение 24 часов силы рф также потеряли 4 танка, 4 боевые бронированные машины, 48 артиллерийских систем, 1 РСЗО и сразу 2471 беспилотник оперативно-тактического уровня.

Кроме того, уничтожено еще 183 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

С начала большой войны россия уже потеряла 11 824 танка, 24 317 боевых бронированных машин, 39 049 артиллерийских систем и 206 531 беспилотник.

В Генштабе подчеркнули, что данные еще уточняются.

