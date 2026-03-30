Россия за сутки потеряла еще 870 военных и более 2400 дронов и другую технику
Киев • УНН
Генштаб сообщил о ликвидации 870 оккупантов и уничтожении 2471 дрона за последние сутки. Общие потери армии РФ превысили 1,2 миллиона военных.
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 30 марта 2026 года общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 296 700 военных, за сутки добавилось еще 870 ликвидированных оккупантов, пишет УНН.
В течение 24 часов силы рф также потеряли 4 танка, 4 боевые бронированные машины, 48 артиллерийских систем, 1 РСЗО и сразу 2471 беспилотник оперативно-тактического уровня.
Кроме того, уничтожено еще 183 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
С начала большой войны россия уже потеряла 11 824 танка, 24 317 боевых бронированных машин, 39 049 артиллерийских систем и 206 531 беспилотник.
В Генштабе подчеркнули, что данные еще уточняются.
