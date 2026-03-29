Март может стать рекордным по количеству уничтоженных россиян - Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что потери россиян в результате ряда факторов растут, из-за чего цифра за март 2026 года может стать рекордной. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Ежедневно получаем видеоподтверждения с фронта, где вражеская пехота самоуничтожается. В основном это происходит либо после ранения беспилотником, либо во время окружения украинским роем дронов. С каждым днем эта цифра все больше - написал Федоров.

Федоров отметил, что самоуничтожение оккупантов является результатом решений, которые принимает Россия. В частности, пропаганда говорит о контроле ситуации и превосходстве, однако на практике все иначе. Это неподготовленные люди, отсутствие шансов на эвакуацию и постоянное давление дронов.

Еще одним фактором является то, что военное руководство РФ запрещает солдатам сдаваться в плен, а пропаганда говорит, что лучше умереть сразу. То есть, Россия отнимает у своих граждан право на жизнь, хотя после плена солдат имеет все шансы на обмен и эти обмены происходят регулярно.

Каждый день войны - все больше смертей. Март может стать рекордным по количеству уничтоженных россиян. Динамика поражения свидетельствует, что благодаря украинским Силам обороны потери врага превысят 30 000 тяжелоранеными и убитыми - отметил Федоров.

В то же время он добавил, что достижение показателя в 50 тысяч уничтоженных оккупантов в месяц будет иметь для РФ катастрофические последствия. По словам Федорова, о решениях, которые сделают это реальностью, он расскажет отдельно.

Также в связи с потерями РФ министр предложил начислять украинским подразделениям по 12 еБаллов за каждое видеоподтверждение самоуничтожения оккупантов.

