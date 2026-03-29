Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Березень може стати рекордним за кількістю знищених росіян - Федоров

Київ • УНН

 • 2984 перегляди

Михайло Федоров прогнозує понад 30 тисяч втрат ворога у березні через роботу дронів. Показник у 50 тисяч ліквідованих росіян матиме катастрофічні наслідки.

Березень може стати рекордним за кількістю знищених росіян - Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що втрати росіян внаслідок низки факторів зростають, через що цифра за березень 2026 року може стати рекордною. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Щодня отримуємо відеопідтвердження з фронту, де ворожа піхота самознищується. Здебільшого це стається або після поранення безпілотником, або під час оточення українським роєм дронів. З кожним днем ця цифра дедалі більша

- написав Федоров.

Федоров зазначив, що самознищення окупантів є результатом рішень, які ухвалює Росія. Зокрема, пропаганда говорить про контроль ситуації та перевагу, однак на практиці все інакше. Це непідготовлені люди, відсутність шансів на евакуацію та постійний тиск дронів.

Ще одним фактором є те, що військове керівництво рф забороняє солдатам здаватися в полон, а пропаганда каже, що краще померти одразу. Тобто, росія забирає у своїх громадян право на життя, хоча після полону солдат має всі шанси на обмін і ці обміни відбуваються регулярно.

Кожен день війни - дедалі більше смертей. Березень може стати рекордним за кількістю знищених росіян. Динаміка ураження свідчить, що завдяки українським Силам оборони втрати ворога перевищать 30 000 важкопораненими та вбитими

- зазначив Федоров.

Водночас він додав, що досягнення показника в 50 тисяч знищених окупантів на місяць матиме для рф катастрофічні наслідки. За словами Федорова, про рішення, які зроблять це реальністю, він розповість окремо.

Також у зв'язку з втратами рф міністр запропонував нараховувати українським підрозділам по 12 єБалів за кожне відеопідтвердження самознищення окупантів.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Україна