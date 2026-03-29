росія за добу втратила ще 1360 військових і майже 2 тисячі дронів
Генштаб повідомив про ліквідацію 1360 окупантів та 1948 безпілотників за минулу добу. Загальні втрати армії рф перевищили 1,2 мільйона осіб.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 29 березня 2026 року загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабної війни сягнули приблизно 1 295 830 військових, протягом доби росіяни не дорахувалися 1360 своїх військових, пише УНН.
Лише за минулу добу рф, за даними Генштабу, втратила 1360 окупантів, 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 65 артсистем та 1948 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Загалом росія вже втратила 11 820 танків, 24 313 бойових броньованих машин, 39 001 артилерійську систему, а також 204 060 безпілотників.
У Генштабі додали, що дані ще уточнюються.
