росія за добу втратила ще 1360 військових і майже 2 тисячі дронів

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 29 березня 2026 року загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабної війни сягнули приблизно 1 295 830 військових, протягом доби росіяни не дорахувалися 1360 своїх військових, пише УНН.

Деталі

Лише за минулу добу рф, за даними Генштабу, втратила 1360 окупантів, 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 65 артсистем та 1948 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загалом росія вже втратила 11 820 танків, 24 313 бойових броньованих машин, 39 001 артилерійську систему, а також 204 060 безпілотників.

У Генштабі додали, що дані ще уточнюються.

