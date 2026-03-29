Россия за сутки потеряла еще 1360 военных и почти 2 тысячи дронов
Киев • УНН
Генштаб сообщил о ликвидации 1360 оккупантов и 1948 беспилотников за минувшие сутки. Общие потери армии РФ превысили 1,2 миллиона человек.
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 29 марта 2026 года общие боевые потери российской армии с начала полномасштабной войны достигли примерно 1 295 830 военных, в течение суток россияне не досчитались 1360 своих военных, пишет УНН.
Детали
Только за минувшие сутки РФ, по данным Генштаба, потеряла 1360 оккупантов, 8 танков, 16 боевых бронированных машин, 65 артсистем и 1948 беспилотников оперативно-тактического уровня.
В общей сложности Россия уже потеряла 11 820 танков, 24 313 боевых бронированных машин, 39 001 артиллерийскую систему, а также 204 060 беспилотников.
В Генштабе добавили, что данные еще уточняются.
