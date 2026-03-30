Росія за добу втратила ще 870 військових і понад 2400 дронів та іншу техніку

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 30 березня 2026 року загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 296 700 військових, за добу додалося ще 870 ліквідованих окупантів, пише УНН.

Протягом 24 годин сили рф також втратили 4 танки, 4 бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем, 1 РСЗВ та одразу 2471 безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Крім того, знищено ще 183 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Загальні втрати рф продовжують рости.

Від початку великої війни росія вже втратила 11 824 танки, 24 317 бойових броньованих машин, 39 049 артилерійських систем та 206 531 безпілотник.

У Генштабі наголосили, що дані ще уточнюються.

