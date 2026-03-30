Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
Армія рф здійснила 46 атак на фронті та активно тисне на двох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 26 перегляди

З початку доби зафіксовано 46 боєзіткнень, найважча ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках. Ворог обстрілює прикордоння.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Товстодубове, Нескучне, Ситне, Степанівка, Кореньок, Прогрес, Іскрисківщина, Вовківка, Харківка; а також Кривуша Чернігівської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з противником, ворог здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Хатнього.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався поліпшити своє становище у бік населених пунктів Новоосинове та Куп’янськ. 

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Слов’янському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Закітне. Один бій ще триває.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Новопавлівка, Степанівка, Софіївка. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав в районі Березового та у бік Олександрограду та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали шість ворожих атак у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Староукраїнка й Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Новоселівка, Широке, Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Оріхову та Малій Токмачці.

На Придніпровському напрямку штурмових дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

